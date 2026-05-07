Contagios
Ingresada la afazata del avión medicalizado que llevó a infectados de hantavirus a Países Bajos
La tripulante formaba parte del operativo sanitario que evacuó al paciente desde Gran Canaria en una segunda aeronave medicalizada
La azafata del avión medicalizado que trasladó a Países Bajos a uno de los pacientes con sintomatología compatible con hantavirus ha sido ingresada con posible infección compatible con el brote, según la información consultada.
La tripulante formaba parte de la aeronave que se hizo cargo del traslado sanitario después de que el primer avión, procedente de Cabo Verde, quedara retenido en el aeropuerto de Gran Canaria por problemas técnicos. Esa nave inicial había trasladado a los pacientes evacuados del crucero MV Hondius, afectados por síntomas compatibles con el brote de hantavirus.
Tras la incidencia detectada en Gran Canaria, los pacientes fueron transbordados a una segunda aeronave medicalizada, que finalmente partió con destino a Países Bajos. El traslado se realizó siguiendo los protocolos sanitarios y de seguridad establecidos, en coordinación con las autoridades competentes y la compañía responsable del vuelo.
El primer avión, en Valencia
Por el momento no han trascendido más detalles sobre el estado de salud de la azafata ni sobre las causas concretas de su ingreso. Las fuentes consultadas mantienen que el operativo se desarrolló bajo supervisión sanitaria y con las medidas previstas para este tipo de traslados.
El primer avión medicalizado, que había permanecido en Gran Canaria, despegó posteriormente sin pacientes ni pasajeros a bordo, únicamente con su tripulación y durante su ruta realizó una escala técnica en Valencia para repostar antes de continuar hacia Róterdam.
- La vivienda en Entrenúcleos se dispara casi 100.000 euros en siete años: 'Ha pasado de ser 'ciudad dormitorio' a tener todos los servicios
- La Feria de la Gamba y el Marisco de Huelva 2026 cambia de fecha por la previsión de lluvias
- La Jarana en el Guadalquivir: el misterioso concierto que organiza Netflix en Sevilla por el estreno de 'Berlín'
- Aemet confirma el impacto de una borrasca en Sevilla: serán tres días de lluvias y posibles tormentas
- ENCUESTA | Los lectores de lo tienen claro: estos son los ganadores y perdedores del debate electoral de RTVE
- Un accidente en el tranvibús a la altura de Sevilla Este deja cinco heridos
- Sevilla contará con un nuevo barrio de viviendas de más de 200 hectáreas entre Pino Montano y La Rinconada
- El pueblo del Aljarafe sevillano que viaja al Siglo del Oro para celebrar el mercado barroco más grande de Sevilla: con artesanía, gastronomía y actividades para todas las edades