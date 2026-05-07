Última hora del brote de Hantavirus, en directo | Sanidad confía en que los españoles del crucero harán cuarentena voluntaria aunque tiene "instrumentos legales" para obligarlos

El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que se ha cobrado tres muertes y ha afectado a siete pasajeros, se encuentra fondeado en Cabo Verde a la espera de recibir la orden de dirigirse a Canarias o a otro destino. Desde la Organización Mundial de la Salud, según apunta Reuters, han confirmado que el navío se dirigirá a puerto canario.

Por su parte, las últimas informaciones del Ministerio de Sanidad desmienten esto y se encuentran a la espera de los próximos datos epidemiológicos para determinar la siguiente escala del Hondius. Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria que se ha desatado en el Atlántico.

Un centro neerlandés ha admitido a un pasajero de crucero que podría estar infectado El hospital Radboudumc, situado en la ciudad holandesa de Nijmegen, ha ingresado a un pasajero del crucero que podría estar infectado de hantavirus. El centro sanitario ha indicado, en un comunicado, "que en la sala donde se encuentra ingresado el paciente, se han adoptado las medidas de aislamiento adecuadas para prevenir la propagación, de acuerdo con los protocolos acordados internacionalmente". "El equipo está especializado y capacitado en la atención de pacientes con enfermedades infecciosas graves", añade el hospital.

El PP pide la comparecencia urgente de Mónica García El PP ha pedido la comparecencia urgente y extraordinaria de la ministra de Sanidad, Mónica García, ante el Congreso para que informe de la situación provocada por la crisis del hantavirus. Ha sido la portavoz del grupo popular en el Congreso, Ester Muñoz, quien ha anunciado en rueda de prensa la presentación de esa petición de comparecencia, que ha dicho que debería concretarse, a más tardar, el próximo lunes, 11 de mayo.

Madrid pide colaboración entre todos los niveles administrativos y dice “estar preparado para lo que venga” La consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, ha vuelto a quejarse de falta de información por parte del Ministerio de Sanidad sobre la gestión del crucero. Ha explicado que ha escrito a la ministra Mónica García para que le explique “la controversia” en torno a las declaraciones de la titular de Defensa respecto a la voluntariedad del ingreso de los pacientes españoles en el hospital Gómez Ulla. Ha añadido que Madrid “está en condiciones” de atender a esos pasajeros porque es “la única región que tiene un plan de emergencias sanitarias alienado con la directiva europea, cosa que el Ministerio no tiene”. Matute ha pedido “colaboración” entre todos los niveles administrativos. La consejera ha dicho que la comunidad “está preparada para lo que venga”.

La naviera eleva a 28 el número de viajeros que abandonaron el barco en Santa Elena La compañía naviera Oceanwide Expeditions ha elevado a 28 el número de pasajeros que desembarcaron en la Isla de Santa Elena el pasado 24 de abril. A ellos hay que sumar el cadáver del paciente 0, que falleció a bordo del Hondius y su mujer, que falleció posteriormente, en Johannesburgo. Hasta ahora, había trascendido que eran 23 los pasajeros que se bajaron del crucero. La OMS está haciendo seguimiento de estos viajeros y de sus contactos. Y la naviera también ha especificado que está "trabajando para recabar los datos de los pasajeros y tripulantes que embarcaron y desembarcaron en las distintas escalas desde el 20 de marzo".

Sanidad estudia si los pasajeros españoles tienen que hacer 45 días de cuarentena Una de las decisiones que está estudiando Sanidad con la OMS es cuántos días tienen que hacer cuarentena los pasajeros españoles del crucero, una vez se determine qué día se aislaron de los viajeros con síntomas. Podrían ser 45 días, si se tiene en cuenta el periodo de incubación del hantavirus. El Gobierno ha aclarado que si siguen sin síntomas, el régimen no será igual al que siguen los pacientes con enfermedades contagiosas graves. "En este caso, el aislamiento no será en una unidad de infecciosos como es la unidad del Ébola", ha explicado la ministra de Defensa, de quien depende el hospital Gómez Ulla, donde serán previsiblemente trasladados.

El Gobierno canario advierte que atender a más de una persona supone "graves dificultades" El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez (PP), ha advertido este jueves de que, si hubiera que atender a más de una persona por hantavirus de las 140 que se dirigen hacia Tenerife desde Cabo Verde en el crucero MV Hondius, habría "graves dificultades". También ha reiterado la exigencia del Gobierno de Canarias de que el barco no atraque, sino que quede "fondeado en alta mar, en donde serán atendidos" como el Ministerio de Sanidad decida. En declaraciones a EFE, Domínguez ha confirmado que en el Hospital de La Candelaria, en Tenerife, se está preparando la unidad de aislamiento, "pero estamos hablando de una unidad, cuando en el barco vienen 140 personas", ha precisado.

Los obispos apelan a la "dignidad humana" para atender a los afectados por hantavirus El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha apelado este jueves a la "dignidad humana" y al "bien común" para atender a los pasajeros del crucero afectado por un brote de hantavirus que llegará el domingo a Canarias. Lo ha hecho en declaraciones a los medios tras la presentación de un informe sobre la atención de las Iglesias católicas a las personas migrantes, en las que se ha referido al drama migratorio para subrayar que "la dignidad humana es una línea roja para todos" en la que el "bien común está en juego". En este sentido, Argüello lo ha relacionado con lo que "se está viendo, por ejemplo, estos días con el barco" en el que se ha detectado un brote de hantavirus y las repercusiones que tienen las decisiones que se adoptan "para el bien común".

La OMS rastrea contrarreloj los vuelos con viajeros del crucero La Organización Mundial de la Salud (OMS) está rastreando a los viajeros que han desembarcado del crucero MV Hondius y a los que han podido coincidir con ellos en los vuelos, después de que este jueves Holanda haya informado de que ha sido ingresada una azafata que estuvo en contacto con la esposa del paciente 0, que falleció en Johannesburgo.

Belarra pide no hacer política y llama a "seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias" La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha pedido no hacer política con la crisis del hantavirus y ha hecho un llamamiento a "seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias". "Yo creo que este es el tema con el que no se puede hacer política. Yo hago un llamamiento a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias", ha dicho Belarra en Jaén en declaraciones a los medios antes de participar en una concentración para la mejora de las condiciones laborales en la educación de 0-3 años. Ha añadido que durante la pandemia por Covid-19, "se demostró que España estuvo a la altura, que España fue uno de los mejores países en desempeño en gestión sanitaria de la pandemia", por lo que se ha mostrado "convencida" de que "se van a dar las recomendaciones adecuadas".