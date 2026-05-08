Crisis sanitaria
La azafata hospitalizada en Ámsterdam da negativo en hantavirus
Según la OMS, el número de contagios, por el momento, se reduce a ocho, cinco de ellos confirmados por la agencia sanitaria de la ONU
La azafata neerlandesa hospitalizada en Ámsterdam (Holanda) por posibles síntomas de hantavirus ha dado negativo, según ha confirmado este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que el número de contagios, por el momento, se reduce a ocho, cinco de ellos confirmados por la agencia sanitaria de la ONU.
La azafata no había estado en el crucero MV Hondius, a diferencia de los otros ocho pacientes, de los que tres han fallecido, uno se encuentra en Johannesburgo (Sudáfrica) y otros cuatro son tratados en centros de Zúrich (Suiza), Dusseldorf (Alemania), Nimega y Leiden (Países Bajos). El Punto Focal para el Reglamento Sanitario Internacional en Países Bajos notificó este negativo a la OMS, indicaron a EFE portavoces de la organización con sede en Ginebra.
Síntomas leves
La azafata fue ingresada en un hospital holandés para ser sometida a pruebas por un posible contagio por hantavirus. La mujer había estado en contacto brevemente en Johannesburgo (Sudáfrica) con la mujer holandesa de 69 años que falleció a causa del hantavirus al día siguiente.
La azafata presentaba síntomas leves y se encuentra aislada en el Centro Médico Universitario de Ámsterdam, donde se le realizaron las pruebas pertinentes, según informa RTL. El de esta mujer era el primer caso sospechoso de hantavirus por contacto, pendiente de confirmación por laboratorio, mediante PCR, y por la OMS.
Nueva sospecha
En cuanto al número de casos sospechosos, la cifra podría variar. Un tercer ciudadano británico que se encuentra en Tristán de Acuña, territorio bajo soberanía del Reino Unido en el Atlántico sur donde el crucero MV Hondius hizo una escala en abril, presenta síntomas de hantavirus, según ha informado este viernes la Agencia de Seguridad Sanitaria (UKHSA, por sus siglas en inglés).
De los otros dos hombres británicos que han dado positivo, uno de ellos permanece estable en Países Bajos tras ser evacuado del barco el miércoles y el otro sigue en cuidados intensivos en un hospital de Johannesburgo (Sudáfrica), al que también fue trasladado en avión.
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