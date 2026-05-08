Ingresada una mujer en Alicante como caso sospechoso de hantavirus vinculado al crucero

Las autoridades sanitarias investigan un posible caso sospechoso de hantavirus en Alicante, que permanece pendiente de confirmación mediante las pruebas correspondientes. Por el momento, no se ha confirmado oficialmente el contagio, por lo que el caso se mantiene en fase de estudio y se trata de una mujer de 32 años. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha informado de que una persona ha sido trasladada al hospital por tener síntomas compatibles con hantavirus tras compartir un vuelo con una de los pasajeras del crucero "MV Hondius" que falleció posteriormente. Según fuentes bien informadas, está en el Hospital General de Sant Joan pese a que inicialmente se había apuntado al Hospital General Doctor Balmis de Alicante.

"La persona ha referido síntomas compatibles, principalmente síntomas relacionados con tos mientras se encontraba en su domicilio familiar en Alicante. De manera inmediata, nos hemos puesto en contacto con la Dirección General de Salud Pública de España y en coordinación con la Conselleria de Sanidad se ha procedido a su traslado preventivo y seguro a un hospital", ha señalado Padilla. Es principio se trata de un caso sospechoso y permanecerá en aislamiento.

Asimismo, Padilla ha informado de que hay una segunda persona que también estuvo en contacto con dicha fallecida cuyo destino final era España, pero que "ya se encuentra en Sudáfrica".

Por su parte, la Conselleria de Sanidad acaba de emitir un comunicado en el que indica que está haciendo seguimiento de la evolución de una mujer de 32 años, residente en Alicante, que viajó en el mismo avión del que fue evacuada por presentar ya sintomatología la mujer que falleció posteriormente tras abandonar el crucero MV Hondius.

La mujer, que presenta sintomatología respiratoria leve, se va a trasladar, como medida preventiva y siguiendo el protocolo que ha aprobado hoy el Ministerio de Sanidad, a una habitación con presión negativa de un hospital de la provincia de Alicante, donde se le tomarán muestras para su remisión al Centro Nacional de Microbiología, cuyos resultados se prevé que estén informados entre 24 y 48 horas.

La Dirección General de Salud Pública ha contactado hoy con la mujer tras recibir alerta a través del Sistema Europeo de Alertas y en coordinación con el Ministerio de Sanidad.

La Conselleria de Sanidad informará de la evolución del seguimiento de la paciente en coherencia con la relevancia para el interés de la ciudadanía por un tema de salud pública que ha trascendido a nivel internacional.

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