Prensa Ibérica presenta su Estudio de Tendencias de Andalucía: Medios y redes, lo que interesa a la sociedad

El Correo de Andalucía convoca este lunes un evento para presentar el Estudio de Tendencias Informativas de Andalucía. Bajo el título “Medios y redes: lo que importa a la sociedad”, el encuentro, que se celebrará a las 18.30 horas en el Club Cámara de Comercio, en Torre Sevilla, permitirá conocer qué temas leen y siguen los andaluces con más interés.

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, un total de 8,6 millones de navegadores únicos con IP en Andalucía han consultado noticias en Prensa Ibérica generando más de 53 millones de páginas vistas. Este estudio analiza qué temas han generado interés informativo en prensa y también observa cómo esos mismos temas han generado conversación en redes sociales, una conversación que se traduce en 25 millones de mensajes.

Gracias a esta doble mirada —lo que se lee y lo que se comenta— podemos entender mejor qué preocupa a la ciudadanía, qué temas se consolidan y cuáles empiezan a emerger como focos de interés social. Para la elaboración del informe se ha combinado tecnología avanzada de análisis de datos desarrollada por Prensa Ibérica y LLYC. El resultado es una radiografía precisa de los focos de atención informativa de la sociedad andaluza, así como la detección de temas transversales y conversaciones incipientes con potencial para adquirir relevancia en el futuro.

El informe será presentado por Joan Cañete, director de estrategia de la Oficina de Proyectos Editoriales en Prensa Ibérica, y por Bárbara Guillén, directora de estrategia de negocio de Europa de LLYC.

El estudio se presenta en un momento clave, cuando Andalucía enfila la recta final hacia las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo. Por eso, tras conocer los principales datos de este interesante documento, habrá una mesa redonda con cuatro politólogos que permitirán debatir sobre cuáles son los temas que mueven a los andaluces, qué asuntos decidirán el voto el próximo 17 de mayo.

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En esa mesa, previa al último debate electoral de la campaña andaluza, que se celebrará el lunes por la noche en Canal Sur, cuatro profesionales de una acreditada trayectoria profesional podrán analizar qué asuntos están marcando la campaña. Jose Ramón Carmona, Secretario Tercero de la Mesa del Parlamento Andaluz y diputado del PP, un nombre clave en el equipo de campaña de Juanma Moreno; Ana Salazar, politóloga de Idus 3 Estrategia y presidenta de ACOP (Asociación de comunicación política); David Hijón, CEO de Dialoga Consultores SL y Vanesa Navarro, CEO Malacate Comunicación participarán en una mesa moderada por la directora de El Correo de Andalucía, Isabel Morillo, para tomar con expertos profesionales la temperatura de estas últimas jornadas electorales hacia el 17M.