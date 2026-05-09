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Última hora del brote de Hantavirus, en directo | España afronta este fin de semana una compleja operación para evacuar el crucero del hantavirus

Investigan un caso sospechoso de hantavirus en Alicante y buscan a un viajero que pasó por Barcelona tras estar expuesto al virus

Los españoles que viajan en el barco, que ha registrado tres muertes y cinco afectados por este virus, serán examinados en Canarias y trasladados a Madrid

La OMS asegura que no hay riesgo de epidemia por el brote de hantavirus

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Lucía Feijoo Viera

José Luis Escudero

Rubén Gargoi

Javier Quintana

Madrid

El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius abandonó Cabo Verde en dirección a Tenerife. Desde la Organización Mundial de la Salud, según apunta Reuters, han confirmado que el navío se dirigirá a puerto canario, donde sólo fondeará y no atracará, según ha confirmado el Gobierno.

Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria que se ha desatado en el Atlántico.

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