Sorteos
Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 10 de mayo de 2026
Este es el número ganador del sorteo del Sueldazo de la ONCE de este domingo 10 de mayo de 2026
El Sorteo del Sueldazo de la ONCE ha tenido lugar este domingo 10 de mayo de 2026 y ha correspondido como premio principal al número xx, con la serie x. Los premios adicionales son los números: xxx, serie x; xxx, serie x; xxx, serie x y xxx, serie x.
En el sorteo del Sueldazo del fin de semana de la ONCE, que se lleva a cabo todos los sábados y domingos desde Madrid a partir de las 21:25 horas, ofrece la posibilidad de obtener un sueldazo de 5.000€ al mes durante 20 años, además de 300.000 € al contado.
Los premios en este sorteo se distribuyen de la siguiente manera:
■ Un primer premio consiste en 300.000 € al contado, junto con 5.000 € al mes durante 20 años para las cinco cifras y serie del boleto.
■ Se otorgan 54 premios de 20.000 € a las cinco cifras.
■ 495 premios de 200 € a las cuatro últimas cifras.
■ 4.950 premios de 30 € a las tres últimas cifras.
■ 49.500 premios de 4 € a las dos últimas cifras.
■ Además, hay 495.000 premios de 2 € a la última cifra.
El sorteo también incluye números adicionales con sus respectivos premios:
■ Cuatro premios de 2.000 € al mes durante 10 años para las cinco cifras y serie de la 2ª a la 5ª extracción.
■ 216 premios de 400 € a las cinco cifras de la 2ª a la 5ª extracción.
Es importante tener en cuenta que en un mismo cupón solo se pueden acumular premios de primera y segunda categoría, y el cupón caduca después de 30 días naturales contados desde el sorteo correspondiente.
En casos en los que no se haya vendido algún premio de la segunda categoría, la ONCE acumulará un importe de 240.000 € para aumentar los premios al contado de 1ª y 2ª categoría en futuros sorteos. Los detalles sobre la asignación de premios anteriores se pueden consultar en la sección correspondiente.
La emisión total del producto está compuesta por 100.000 números de cinco cifras, que van desde el 00000 al 99999, y se incluye un número de serie que varía entre el 1 y el 55.
Para consultar los demás sorteos de cada día en El Correo de Andalucía puede acceder a la información a través del siguiente enlace: Resultados de sorteos.
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