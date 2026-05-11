Muere un guardia civil de un infarto durante el operativo de evacuación del crucero con hantavirus en Tenerife

Un agente de la Guardia Civil que formaba parte del operativo de evacuación de los pasajeros del MV Hondius en el Puerto de Granadilla ha muerto este domingo 10 de mayo de 2026 como consecuencia de un infarto. El suceso se registro avanzada la tarde en las inmediaciones de la carpa de mando avanzado que el instituto armado instaló en el muelle industrial granadillero.

El fallecido, de 63 años, se encontraba en la reserva, pero con destino en la Plana Mayor de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife. A pesar de la enorme cantidad de recursos sanitarios que se encontraban en la zona, muy cerca del punto en el que se desvaneció Berto [así era conocido entre sus compañeros], los equipos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) no pudieron hacer nada para reanimarlo. Incluso, se barajó la posibilidad de activar una unidad aérea para su traslado a un centro hospitalario del área metropolitana.

Toda una vida en el cuerpo

El agente que perdió la vida en el Sur de Tenerife acumulaba casi tres décadas de experiencia en el cuerpo y residía en la Comandancia de Ofra. Este domingo, cuando se empezó a sentir mal, formaba parte del despliegue que la Guardia Civil planificó en Granadilla de Abona para gestinar los traslados de los pasajeros del crucero afectado por el hantavirus desde la zona portuaria hasta las instalaciones del aeropuerto de Tenerife Sur.

Un agente de la Guardia Civil, durante el operativo de evacuación del Hondius este domingo en el Puerto de Granadilla. / Andrés Gutiérrez / t

Berto se encontraba en las inmediaciones de la carpa desde donde se coordinaban los movimientos de la Unidad de Helicópteros cuando se desplomó al suelo. A pesar de las maniobras de recuperación cardiorrespiratorias que se le practicaron sobre la marcha, el agente no reaccionaba, por lo que se recurrió a los médicos para hacer frente a la emergencia.

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Durante más de media hora la tensión fue máxima en el punto donde se estaban prestando los primeros auxilios y la noticia fue trasladada a la ministra de Sanidad, Mónica García, quien acudió al lugar a interesarse por lo que estaba ocurriendo y trasladó su pésame a los compañeros del guardia civil.