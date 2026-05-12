El español positivo en hantavirus, con febrícula y síntomas respiratorios pero "aparentemente estable"

El pasajero español del crucero 'MV Hondius' que ha dado positivo provisional por hantavirus y que se encuentra ingresado en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UAAN) del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Madrid, presentó anoche febrícula y síntomas respiratorios, "aunque en el momento actual se encuentra aparentemente estable y sin empeoramiento clínico evidente", según ha actualizado el Ministerio de Sanidad esta mañana.

Sanidad informó este lunes por la noche de que uno de los 14 españoles aislados en el Hospital Gómez Ulla, donde ingresaron el domingo para pasar la cuarentena tras viajar desde Canarias en un avión militar, había dado positivo provisional en la prueba PCR que se le realizó a la llegada. En ese momento no presentaba síntomas y su estado general era bueno. En las próximas horas se sabrán los resultados definitivos con una segunda prueba, ya confirmatoria.

El resto de pasajeros, 13, han dado negativo. Las pruebas PCR han sido analizadas en el Centro Nacional de Microbiología. Entre los españoles repatriados se encuentran cinco personas de Cataluña, tres de Madrid, tres del Principado de Asturias, así como una de Castilla y León, otra de Galicia y otra de la Comunidad Valenciana.

Cuarentena

El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid ha reforzado su personal con unas 80 personas para asistir a los 14 pasajeros españoles del crucero MV Hondius, que tendrán que estar en cuarentena en el centro. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha asegurado este lunes que la cuarentena para los pasajeros del MV Hondius se contará a partir del día 6 de mayo y se podrá extender hasta 42 días.

Tras conocerse el positivo provisional del español, en una entrevista en la Cadena Ser, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, afirmaba: "Sabíamos que esto era una posibilidad; si no lo fuera, no habríamos realizado tremenda operativa. Era una prioridad poder sacar a la gente de este barco y llevarla al mejor sitio donde pudieran estar; en el caso de los españoles, uno de los mejores hospitales de Europa para este tipo de situaciones, y esperamos que ahora pueda evolucionar favorablemente. Vamos a cuidarle y tratarle de la mejor manera posible".

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En España, también se encuentra en observación una mujer en el Hospital Clínic de Barcelona después de haber sido identificada como contacto de un caso de hantavirus en un vuelo internacional, aunque sigue asintomática y en buen estado general tras dar negativo en la primera prueba PCR. Y otra más en seguimiento en un hospital de Alicante, que se ha sometido este lunes a una prueba PCR después de que las dos anteriores dieran resultado negativo.