Última hora del brote de hantavirus, en directo | España fija el 10 de mayo como inicio de la cuarentena para los aislados en el Gómez Ulla

Coalición Canaria avisa al Gobierno de que no olvidarán la "deslealtad intolerable" con Clavijo

El Gobierno ha sacado pecho este martes de haber resuelto con éxito la crisis sanitaria del hantavirus, con un operativo que ha sido aplaudido por las organizaciones internacionales. Sin embargo, el desembarco de más de 120 personas en el puerto de Granadilla (Tenerife) y su traslado a distintas partes del mundo le ha supuesto otra crisis al Ejecutivo -esta política- con Coalición Canaria (CC) al enfrentarse al presidente del archipiélago, Fernando Clavijo, que se oponía al atraque del crucero MV Hondius. Así se lo ha hecho saber el senador de CC Pedro Manuel Sanginés que ha acusado a la ministra de Sanidad, Mónica García, de haber ocultado información sobre el estado de salud de los pasajeros que iban en el barco. "Eso es una deslealtad intolerable y una falta de respeto que no vamos a olvidar", le ha espetado el parlamentario, elevando el tono en el conflicto abierto entre el Gobierno y su formación, uno de los habituales aliados que tiene Pedro Sánchez en las votaciones del Congreso. "Lo que no vamos a olvidar es quienes han intentado boicotear la operación", le ha respondido la ministra, en referencia a Clavijo.

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