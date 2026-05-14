Los españoles que guardan cuarentena por hantavirus en el Gómez Ulla podrán recibir visitas a partir del martes

Los 13 pasajeros del crucero MV Hondius, asintomáticos y con una primera PCR negativa, que guardan confinamiento en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid verán relajadas sus restricciones desde la próxima semana, según ha anunciado el Ministerio de Sanidad, lo mismo que sucederá con las mujeres ingresadas en Alicante y Barcelona. En todos los casos, siempre que las pruebas vuelvan a ser negativas.

En el caso de los españoles que permanecen en el Gómez Ulla si la PCR que se les realizará el próximo lunes resulta negativa, podrán salir de sus habitaciones, permanecer en las zonas comunes del área restringida de la cuarentena y recibir visitas a partir del martes, siempre con las precauciones establecidas por las autoridades sanitarias.

Nuevo protocolo

Además, Sanidad ha informado que, de acuerdo con el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública, las dos mujeres contactos de hantavirus de Alicante y Barcelona también podrán recibir visitas durante "la próxima semana" siempre que confirman su negativo para este virus en una nueva PCR que se les va a realizar al cumplirse siete días desde su ingreso.

Sanidad también ha actualizado el estado del paciente que sí ha dado positivo, un hombre de 70 años, que permanece ingresado en la UATAN del Gómez Ulla. Se mantiene "estable con una cierta mejoría", apunta el departamento que comanda Mónica García.

La ministra ha dado más detalles esta tarde en rueda de prensa. "Con todas las cautelas, pero hasta ahora son buenas noticias", ha dicho respecto a esas personas y al paciente positivo. Si la situación sigue evolucionando así y los 13 españoles siguen negativos, a partir del día 28 de aislamiento se reevaluará su situación y las autoridades analizarán si pueden realizar una "cuarentena domiciliaria".

Contactos negativos

Por otro lado, los países siguen manteniendo la contención del virus a la espera de ir confirmando resultados negativos en las personas consideradas contactos. García ha garantizado que todos los países afectados por la crisis están "monitorizando escrupulosamente" todos los contagiados y contactos.

Ha puesto como ejemplo Reino Unido, que está monitorizando a 89 personas, entre quienes han bajado del buque, hicieron escalas o han sido contactos. "Todo esto es un éxito de la salud global, del multilateralismo y de las lecciones aprendidas en la covid, donde aprendimos que los bulos, el ruido político y los alarmismos sobran y vienen a empañar la labor que estamos haciendo como país y como instituciones europeas", ha dicho.

Seguimiento médico

Las autoridades sanitarias mantienen medidas de cuarentena y seguimiento, pero surgen buenas noticias. La ministra de Sanidad de Francia, Stéphanie Rist, ha manifestado este jueves, en un mensaje en su cuenta de X, que las 26 personas identificadas en el país como contactos cercanos vinculados al brote decretado en el crucero, han dado negativo.

"A día de hoy, la totalidad de los casos de contacto con una persona positiva al hantavirus en Francia -una mujer que viajaba en el buque y que permanece ingresada grave- han dado resultados negativos, sin excepción", ha apuntado en un mensaje en redes sociales, donde ha incidido en que todas estas personas "están en aislamiento hospitalario".

Ha incidido en que estas 26 personas "seguirán bajo observación médica y siendo sometidas a pruebas tres veces por semana". Tanto esos 22 casos contacto como los cuatro franceses que iban en el crucero están internados en condiciones de aislamiento, teniendo en cuenta la letalidad de la enfermedad (evaluada entre un 30% y un 40%) y el largo periodo de incubación, que se estima en 42 días.

Vuelos de repatriación

Por otro lado, las autoridades de Países Bajos han afirmado este jueves que los pasajeros llegados al país en vuelos de repatriación tras el fondeo del crucero desde la isla de Tenerife han dado negativo por hantavirus, tras su llegada en sendos aviones en la noche del lunes al martes a la base aérea de Eindhoven.

El Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente (RIVM) de Países Bajos ha indicado en un comunicado que los pasajeros del crucero que estaban en el segundo y tercer vuelo de repatriación han dado negativo para el hantavirus variante Andes, lo que implica que "no se ha detectado este virus en estas personas".

Cuarentena en su casa

Asimismo, las autoridades sanitarias del Reino Unido han autorizado a seis pasajeros del crucero a abandonar el hospital Arrowe Park, en el noroeste de Inglaterra, tras haber dado negativo en las últimas pruebas de hantavirus.

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Estos ciudadanos deberán completar un estricto periodo de aislamiento en sus domicilios durante 45 días, bajo la supervisión de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido. El resto de los pacientes continúa asintomático y bajo observación médica.