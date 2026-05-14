María José Bello Pérez, directora del Colegio CEU San Pablo Sevilla: "Trabajamos para que nuestros alumnos crezcan en todos los sentidos"

¿Cuál es el papel de los colegios CEU en la formación integral en esta región?

Un colegio CEU, y en concreto el Colegio CEU San Pablo Sevilla, es mucho más que un espacio en el que se imparten contenidos académicos como Matemáticas, Lengua o idiomas. Nuestra misión es acompañar al alumno en su desarrollo integral, atendiendo no solo a su formación académica, sino también a su crecimiento personal, social y humano, en una etapa clave de su vida. En los colegios CEU entendemos la educación como un proceso que abarca todas las dimensiones de la persona. Por ello, trabajamos para que nuestros alumnos crezcan en todos los sentidos: que adquieran un sólido nivel académico, que desarrollen valores y virtudes personales y que aprendan a relacionarse con los demás desde el respeto, la responsabilidad y el compromiso. Nuestro objetivo es formar buenas personas, conscientes de su papel en la sociedad, además de buenos profesionales en el futuro, capaces de contribuir de manera positiva al entorno en el que viven.

¿Qué tipo de proyecto educativo ofrece el CEU en sus centros escolares de la zona?

El proyecto educativo del CEU, impulsado por la Fundación San Pablo Andalucía CEU, se caracteriza por ser integral, humanista y profundamente comprometido con la persona. Apostamos por una formación que combina la excelencia académica con la educación en valores, situando al alumno en el centro de todo el proceso educativo y adaptando la enseñanza a sus necesidades, capacidades y ritmos de aprendizaje. Nuestro modelo se apoya en la doctrina social de la Iglesia Católica, lo que se traduce en una educación basada en la búsqueda de la verdad, el desarrollo de la interioridad, la formación en la fe y el compromiso con una sociedad más justa, solidaria y responsable. Este enfoque se refleja tanto en los contenidos académicos como en la vida diaria del colegio, en el clima educativo y en la manera de comprender la relación entre profesores, alumnos y familias.

¿Qué valores diferenciales buscan las familias cuando eligen un colegio CEU?

Las familias que confían en un colegio CEU buscan, en primer lugar, una educación de calidad y una clara apuesta por la excelencia académica, en la que se fomenta la cultura del esfuerzo, la constancia y la disciplina como pilares del aprendizaje. Valoran un entorno educativo exigente, pero a la vez cercano, capaz de sacar lo mejor de cada alumno. Junto a ello, las familias destacan especialmente la formación en valores, la atención personalizada y el acompañamiento cercano que se ofrece a cada alumno a lo largo de su etapa escolar. También reconocen como un valor añadido la visión internacional del proyecto educativo, el aprendizaje de idiomas desde edades tempranas y el hecho de formar parte de una comunidad educativa sólida, con un fuerte sentimiento de pertenencia y una amplia red de antiguos alumnos que refuerza el proyecto educativo más allá de las aulas.

¿Cómo se trabaja la formación integral más allá de lo académico?

La formación integral es un eje transversal en la vida del colegio. Se trabaja en cada asignatura, en cada actividad y en cada propuesta educativa, atendiendo al desarrollo intelectual, emocional, social, físico y espiritual del alumno. No se trata de un conjunto de acciones aisladas, sino de una visión global de la educación que impregna el día a día del centro. Buscamos que cada estudiante descubra y desarrolle sus talentos, aprenda a gestionar sus emociones, a trabajar en equipo y a poner sus capacidades al servicio de los demás. A través de actividades complementarias, proyectos solidarios y propuestas educativas específicas, fomentamos el crecimiento personal y el compromiso social. De esta forma, formamos personas completas, con criterio propio, sentido crítico y preparadas para afrontar con madurez los retos de la sociedad actual.

¿Qué importancia tiene la relación entre colegio y familias en el día a día educativo?

La relación entre el colegio y las familias es un elemento fundamental del proyecto educativo del CEU. Entendemos que educar es una tarea compartida y que solo desde la colaboración, la coherencia y la confianza mutua se puede acompañar correctamente al alumno en su proceso de crecimiento. Familia y colegio formamos un equipo que trabaja con un mismo objetivo: el bienestar y el desarrollo integral del alumno. Por ello, fomentamos una comunicación cercana, fluida y constante, que permita afrontar juntos tanto los logros como las dificultades. Las familias son una pieza clave dentro de nuestro proyecto educativo y su implicación contribuye de manera decisiva a crear un entorno educativo estable, seguro y coherente.

¿Qué iniciativas destacaría en innovación educativa en la región?

En el Colegio CEU San Pablo Sevilla apostamos decididamente por la innovación educativa, siempre al servicio del aprendizaje del alumno y nunca como un fin en sí mismo. Destacamos el uso de metodologías activas que fomentan la participación, el aprendizaje significativo y el trabajo por proyectos, favoreciendo el desarrollo de competencias clave para el futuro. Además, existe una integración progresiva y responsable de la tecnología en las aulas, orientada a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como una clara personalización educativa. Todo ello se complementa con una visión internacional y una preparación de futuro que incluye, entre otras iniciativas, el Bachillerato Internacional, que aporta una mirada global y refuerza competencias como el pensamiento crítico, la autonomía y la mentalidad abierta.

¿Cómo se prepara al alumnado para las siguientes etapas educativas?

El alumnado del CEU no solo adquiere conocimientos académicos, sino que desarrolla habilidades, valores y herramientas que le permiten afrontar con éxito las siguientes etapas educativas, como la ESO, el Bachillerato, la Formación Profesional o la universidad. La preparación para el futuro comienza desde las primeras etapas, de manera progresiva y adaptada a la edad del alumno. Desde etapas intermedias, los alumnos reciben un acompañamiento personalizado por parte del Departamento de Orientación y tienen contacto con el mundo profesional a través de charlas, visitas y talleres. Estas experiencias les ayudan a conocerse mejor, a identificar sus intereses y capacidades y a tomar decisiones con mayor criterio y seguridad sobre su proyecto personal y profesional.

¿Qué mensaje trasladaría a las familias que están valorando elegir o cambiar de colegio?

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Elegir colegio es una de las decisiones más importantes para una familia, porque no se trata solo de un lugar donde los alumnos estudian, sino del entorno en el que van a crecer como personas durante años cruciales de su vida. Cada mañana, los padres confían al colegio lo más valioso que tienen: sus hijos. Por eso es fundamental elegir un entorno educativo donde los alumnos se sientan seguros, acompañados, motivados y preparados para el futuro. En el Colegio CEU San Pablo Sevilla trabajamos para que cada alumno alcance su mejor versión, potenciando sus capacidades académicas, humanas y sociales, y formándolos como personas comprometidas, responsables y dispuestas a contribuir activamente a la mejora de la sociedad.