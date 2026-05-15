Última hora del brote de hantavirus, en directo | El paciente ingresado en el Gómez Ulla por hantavirus continúa con síntomas pero estable

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Acceso principal del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

Acceso principal del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. / Rodrigo Jiménez / EFE

José Luis Escudero

Rubén Gargoi

Javier Quintana

Madrid

Los últimos pasajeros del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, han abandonado en la tarde de este lunes el barco, una vez que ha atracado en el puerto de Granadilla, para dirigirse en autobuses de la Unidad Militar de Emergencia al aeropuerto Tenerife Sur. El último vuelo previsto, con dirección a Australia, saldrá previsiblemente a las 18.00 horas.

Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria del hantavirus.

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