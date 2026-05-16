Isabel Morillo, directora de 'El Correo de Andalucía': "A Vox le molesta el discurso de Juanma Moreno, que representa el ala más moderada del PP"

Especialista en información política y colaboradora habitual en radio y televisión, Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía, viaja a Madrid para aportar a los lectores de Prensa Ibérica las claves con que comprender qué se juegan los casi siete millones de andaluces que este domingo acuden a las urnas.

La periodista da por hecho, como las encuestas, que el Partido Popular de Juanma Moreno va a ganar las elecciones andaluzas "por goleada", aunque ve la mayoría absoluta en el aire: "Los equipos de campaña del PP nos dicen que va a ser un ‘cara o cruz’, que están al límite y que va a ser una noche de recuento de vértigo en seis provincias".

Si los populares no lograsen la mayoría absoluta y necesitasen el apoyo de la extrema derecha, Isabel Morillo cree que "Vox no le va a regalar nada a Moreno; hemos escuchado a un Abascal muy duro en los calificativos contra el líder del PP andaluz". "A Vox le molesta especialmente el discurso de Juanma Moreno, que representa el ala más moderada o más de centro del Partido Popular".

La conversación frente a Un café en las alturas hacia el partido que ha sido hegemónico en esta comunidad autónoma de forma ininterrumpida durante 37 años: "El Partido Socialista, que lo ha sido todo en Andalucía, se asoma a un precipicio, a un abismo casi".

Isabel Morillo recuerda que "el PSOE era el partido que mejor leía a Andalucía y ahora han cambiado las tornas; ahora es el PP el que sabe interpretar la realidad andaluza y es el PSOE el que parece que no acaba de cogerle el punto a lo que quieren los andaluces". Y, tras comentar que el último resultado fue para los socialistas de 30 escaños, cree que todo lo que sea bajar de ese suelo histórico es malo para María Jesús Montero.

De hecho, se atreve a ir más allá cuando se le pregunta por la apuesta de Sánchez por ministros para tratar de gobernar autonomías: "Posiblemente Pedro Sánchez se haya equivocado y se haya arrepentido ya del movimiento que ha hecho con María Jesús Montero porque ella era vicepresidenta, ocupaba el Ministerio de Hacienda y era una persona muy relevante en su Consejo de Ministros".

Isabel Morillo considera que estas elecciones autonómicas son importantes en clave nacional: "Sánchez se juega mucho en Andalucía porque ha mandado a su mano derecha y Feijóo se juega su independencia de Vox y demostrar que el PP también puede ganar por mayoría absoluta".

En relación a Vox, que puede ser clave si Moreno no alcanza la mayoría absoluta, la periodista ve que el partido de Abascal solo ha tenido un discurso en Andalucía, el de la prioridad nacional: "Un discurso muy duro sembrando el miedo sobre la presencia de inmigrantes, que van a quitar ayudas, te van a quitar viviendas, te van a quitar las plazas del colegio para tus hijos, y sin embargo, no hay ninguna encuesta que diga que la inmigración es ahora mismo un problema de primer orden para los andaluces".

En la entrevista, la directora de El Correo de Andalucía valora qué líneas rojas el PP podría no estar dispuesto a cruzar en busca del apoyo de Vox, opina sobre lo mejor y lo peor que ha realizado Juanma Moreno al frente de la comunidad y analiza hasta qué punto los andaluces sienten que su comunidad autónoma está pero financiada que otras.

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Isabel Morillo ofrece una panorámica amplia y exacta para entender el momento en que el pueblo andaluz acude a las urnas.