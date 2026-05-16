Sorteos
Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este sábado 16 de mayo de 2026
Estos son los números ganadores del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 16 de mayo de 2026
El Sorteo de la Lotería Nacional ha tenido lugar este sábado 16 de mayo y ha correspondido a los siguientes números: el primer premio ha recaído en el número 59203; el segundo premio al 36848; los reintegros han sido los números 3, 4 y 9.
Cómo se juega a la Lotería Nacional de los sábados
El sorteo de los sábados de la Lotería Nacional es el más importante de la semana y cuenta con una emisión de diez series de 100.000 billetes cada una. Cada billete cuesta 60 euros y se divide en décimos de 6 euros. En total, se destina alrededor del 70% de la emisión a premios, lo que supone unos 42 millones de euros repartidos entre los participantes.
El reparto incluye un Primer Premio de 600.000 euros por serie y un Segundo Premio de 120.000 euros por serie, además de miles de premios menores. Así, quien tenga un décimo premiado con el Primer Premio cobra 60.000 euros, mientras que un décimo del Segundo Premio recibe 12.000 euros. Algunos sábados se celebran sorteos especiales o extraordinarios —como el del Día del Padre, Vacaciones o Cruz Roja—, que reparten cantidades aún mayores.
Para consultar los demás sorteos de cada día en El Correo de Andalucía puede acceder a la información a través del siguiente enlace: Resultados de sorteos.
- Los 450 millones no bastan: las tres condiciones del CSD para autorizar la venta del Sevilla FC a Sergio Ramos
- Canal Sur retransmitirá en abierto la corrida de Morante de la Puebla en Jerez de la Frontera
- La Junta de Andalucía acelera la convocatoria para que 45.000 funcionarios soliciten el nuevo complemento salarial antes del verano
- Este es el barrio de Sevilla en el que se crio la líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero: entre la iglesia y las juventudes comunistas
- Estos son los 25 municipios de Sevilla en los que no ganó Juanma Moreno en las elecciones andaluzas de 2022
- Luis García Plaza, tras el triunfo del Sevilla al Villarreal: 'Ojalá me equivoque, pero vamos a necesitar algún punto más para la permanencia
- La autopsia de Sandra Peña revela que tenía cortes y que había ingerido alcohol el día del suicidio: '¿Dónde bebió mi hija?
- El pueblo de Cádiz a 90 minutos de Sevilla con un 'Jurassic Park' de entrada libre: réplicas a tamaño real y rutas entre la naturaleza