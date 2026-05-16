La Lotería Nacional riega de dinero Andalucía: cae dos veces en Sevilla, cuatro en Cádiz y cuatro en Málaga

La Lotería Nacional de este sábado 16 de mayo ha dejado una importante lluvia de premios en Andalucía. Aunque el primer premio, correspondiente al número 59.203, ha viajado íntegramente hasta Marín, en la provincia de Pontevedra, el sorteo sí ha caído de lleno en la región andaluza gracias al segundo premio, el 36.848, repartido en varios puntos de Cádiz, Málaga y Sevilla.

PDF | Listado de premios del sorteo de la Lotería Nacional del sábado 16 de mayo de 2026 PDF | Listado de premios del sorteo de la Lotería Nacional del sábado 16 de mayo de 2026

Este segundo premio está dotado con 120.000 euros a la serie, lo que equivale a 12.000 euros por décimo. El primer premio, por su parte, reparte 600.000 euros a la serie, es decir, 60.000 euros por décimo. Los números premiados del sorteo fueron el 59.203 como primer premio y el 36.848 como segundo, con reintegros en el 3, 4 y 9.

El primer premio se marcha a Galicia

El número 59.203, agraciado con el primer premio del sorteo, ha sido vendido en un despacho receptor situado en la calle Jaime Janer, 1, en la localidad pontevedresa de Marín. En esta ocasión, por tanto, Andalucía se ha quedado sin el premio principal de la jornada.

El segundo premio deja dinero en Andalucía

La alegría ha llegado a Andalucía con el 36.848, un segundo premio muy repartido que ha dejado décimos agraciados en varias localidades de la comunidad. En la provincia de Cádiz, el número se ha vendido en La Línea de la Concepción, tanto en el Centro Comercial Carrefour Gran Sur, en Torres Quevedo, como en la Plaza de la Constitución, 25. También ha llegado a Algeciras, en la avenida de Francia, y a Guadiaro, en la calle Carretera.

La provincia de Málaga también figura entre las grandes beneficiadas del sorteo. El segundo premio ha caído en varios puntos de Estepona, concretamente en la avenida Andalucía, 62 B, en la avenida Juan Carlos I, 92, y en la calle Real, 124. Además, el 36.848 también se ha vendido en San Luis de Sabinillas, en la calle Bolivia.

Sevilla también recibe parte del premio

En la provincia de Sevilla, el segundo premio ha dejado décimos premiados en Los Palacios y Villafranca, en la avenida de Utrera, 77A, y en la capital hispalense, en un punto de venta ubicado en el Edificio Sevilla 2, en la avenida San Francisco Javier, 9.

De esta forma, aunque el primer premio ha pasado de largo por la comunidad, Andalucía vuelve a aparecer entre los territorios agraciados por la Lotería Nacional, con un segundo premio especialmente repartido por el litoral gaditano y malagueño y con presencia también en la provincia de Sevilla.