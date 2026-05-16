Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Recaudación multasComplemento salarial funcionariosSoldo fichajes BetisCSD Sergio RamosMorante de la Puebla en JerezFin campaña electoralBarrio María Jesús MonteroDenuncia Sandra PeñaMultas carril bus SevillaNuevo edificio Cruz del CampoJurassic Park CádizVPO alquiler TrianaMaría Jesús MonteroResultados Elecciones Andalucía 17M
instagramlinkedin

En Directo

Brote vírico

Última hora del brote de hantavirus, en directo | El español con positivo en hantavirus se encuentra mejor y está "casi asintómatico"

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han elevado a 41 las personas bajo seguimiento por posible contagio de hantavirus

El Hospital Gómez Ulla.

El Hospital Gómez Ulla. / ALBERTO ORTEGA / EUROPA PRESS

José Luis Escudero

Rubén Gargoi

Javier Quintana

Madrid

Los últimos pasajeros del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, han abandonado en la tarde de este lunes el barco, una vez que ha atracado en el puerto de Granadilla, para dirigirse en autobuses de la Unidad Militar de Emergencia al aeropuerto Tenerife Sur. El último vuelo previsto, con dirección a Australia, saldrá previsiblemente a las 18.00 horas.

Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria del hantavirus.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los 450 millones no bastan: las tres condiciones del CSD para autorizar la venta del Sevilla FC a Sergio Ramos
  2. La Junta de Andalucía acelera la convocatoria para que 45.000 funcionarios soliciten el nuevo complemento salarial antes del verano
  3. Canal Sur retransmitirá en abierto la corrida de Morante de la Puebla en Jerez de la Frontera
  4. Luis García Plaza, tras el triunfo del Sevilla al Villarreal: 'Ojalá me equivoque, pero vamos a necesitar algún punto más para la permanencia
  5. Aemet avisa de un nuevo frente: Andalucía tendrá tres provincias en alerta con vientos de 70 km/h y olas de tres metros
  6. Este es el barrio de Sevilla en el que se crió la líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero: entre la iglesia y las juventudes comunistas
  7. Sevilla recuperará la histórica nave Singer como el gran centro audiovisual andaluz en 2028 con platós, estudios y espacios de formación
  8. El pueblo de Cádiz a 90 minutos de Sevilla con un 'Jurassic Park' de entrada libre: réplicas a tamaño real y rutas entre la naturaleza

En directo | El español con positivo en hantavirus se encuentra mejor y está "casi asintómatico"

En directo | El español con positivo en hantavirus se encuentra mejor y está "casi asintómatico"

El parque de aventuras de la Sierra Norte de Sevilla en el que puedes escalar árboles, cruzar pasarelas flotantes y lanzarse en una enorme caída al vacío: "Perfecto para cualquiera de 2 a 100 años"

El parque de aventuras de la Sierra Norte de Sevilla en el que puedes escalar árboles, cruzar pasarelas flotantes y lanzarse en una enorme caída al vacío: "Perfecto para cualquiera de 2 a 100 años"

La mítica calle de Triana donde el pastelero sevillano Manu Jara ha decidido abrir su primera heladería: "Es algo nuevo y distinto"

La mítica calle de Triana donde el pastelero sevillano Manu Jara ha decidido abrir su primera heladería: "Es algo nuevo y distinto"

Un café en las alturas: Isabel Morillo

Tracking Pixel Contents