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La baronesa Thyssen desmiente en '¡Hola!' que su estado de salud sea crítico: "Ni recaídas, ni estado grave"

Tita Cervera, de 83 años, ha salido al paso de las informaciones de los últimos días que apuntaban a un empeoramiento y asegura que continúa recuperándose en su domicilio tras una neumonía severa

Carmen Cervera, la baronesa Thyssen, en Barcelona, el pasado febrero.

Carmen Cervera, la baronesa Thyssen, en Barcelona, el pasado febrero. / Zowy Voeten

Laura Estirado

Barcelona

Carmen Thyssen ha querido zanjar los rumores sobre su estado de salud. Después de que en las últimas horas se publicaran informaciones sobre un supuesto empeoramiento, la baronesa ha desmentido de forma tajante que se encuentre en una situación grave. Según ha declarado a la revista '¡Hola!', la coleccionista de arte continúa recuperándose en su domicilio tras la neumonía severa que sufrió recientemente.

La propia Tita Cervera, de 83 años, ha negado que haya tenido una recaída y ha querido transmitir tranquilidad sobre su evolución. A la revista le ha asegurado que está en casa y que sigue adelante con la recuperación, descartando que su estado sea crítico. "Ni recaídas, ni estado grave", ha confirmado a '¡Hola!'.

En casa

La baronesa Thyssen estuvo ingresada recientemente en la clínica Teknon de Barcelona, tal y como ya había avanzado la revista. Su entorno más cercano explicó entonces que había atravesado un momento delicado, pero que su evolución era favorable. Tras recibir el alta, Carmen Thyssen pudo regresar a casa y celebrar el Día de la Madre junto a su familia.

Durante esos días, la coleccionista de arte estuvo arropada por sus tres hijos: Borja Thyssen y las mellizas Carmen y Sabina. También la acompañó Blanca Cuesta, esposa de Borja, en una muestra más de la unión familiar en torno a la baronesa en este momento de recuperación.

Residencia fiscal en Andorra

Además de aclarar su estado de salud, Carmen Thyssen también ha respondido a las informaciones sobre un informe privado que cuestionaría su residencia fiscal en Andorra. Según recoge '¡Hola!', la baronesa rechaza esas publicaciones y defiende de nuevo su vinculación con el Principado, donde asegura sentirse feliz y segura.

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No es la primera vez que Tita Cervera sale al paso de rumores relacionados con su vida personal. El pasado noviembre ya aclaró a la misma revista que no había renunciado ni a su título de baronesa Thyssen ni al apellido de su marido, Heinrich Thyssen, fallecido hace 23 años.

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