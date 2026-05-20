Sorteos
Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este miércoles 20 de mayo de 2026
Este es el número ganador del sorteo del Cupón Diario de la ONCE de este miércoles 20 de mayo de 2026
El Sorteo del Cupón Diario de la ONCE ha tenido lugar este miércoles 20 de mayo de 2026 y ha correspondido al número 41.920, con la serie 042.
El Cupón Diario de la ONCE se puede jugar de lunes a jueves y cada cupón está disponible por tan solo 2 €. Si se logra acertar las cinco cifras completas hay premio (35.000 euros). Lo mismo ocurre si coincide con las cuatro primeras o las cuatro últimas cifras (450 euros), las tres primeras o las tres últimas cifras (25 euros), las dos primeras o las dos últimas cifras (6 euros), o incluso si coincide únicamente con la primera o última cifra (2 euros). Además, la obtención de los cinco números y serie conlleva un premio de 500.000 euros al contado.
- El 'lío' del pacto entre PP y Vox en Andalucía amenaza con frenar la limitación de pisos turísticos, el teletrabajo o una inversión de 1.197 millones en vivienda
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 19 de mayo de 2026
- La nueva imagen del paseo marítimo de Matalascañas: así avanzan las obras para que esté listo este verano
- Dos divorcios, la generación del mollete y una 'transición ejemplar' de 'Tere' al 'Gafa': historia del éxito electoral de Adelante Andalucía
- El Ayuntamiento de Sevilla reactiva la rehabilitación de la Fábrica de Vidrio tras quedar desierto el proyecto y perder los fondos europeos
- Estos son los municipios de Sevilla donde más se ha votado a Vox en estas elecciones andaluzas
- César Romero de la Osa, abogado: 'Si Sergio Ramos compra suficientes acciones del Sevilla FC, legalmente podría incluso vender el Sánchez-Pizjuán
- Cortes de tráfico en Sevilla por la salida de las hermandades del Rocío 2026: horarios, recorridos y calles afectadas