Quién es Inés García, la joven sevillana que habría ilusionado a Lamine Yamal antes del Mundial

Lamine Yamal parece haber encontrado un nuevo amor. A sus 18 años, la estrella del FC Barcelona no se ha podido resistir a los encantos de una chica sevillana. A las puertas del Mundial, a Lamine Yamal se le ha visto en sus vacaciones paseando por una isla de Grecia con esta influencer andaluza, concrectamente Inés García, una tiktoker de 21 años.

Estos rumores han cogido fuerza en las últimas horas tras difundirse un vídeo de los dos en X por la cuenta Acces Yamal, en la que la sevillana paseaba con un vestido del Zara y unas gafas Rayban. Incluso, las cámaras de Europa Press captaron el momento de una cena romántica en un restaurante de Sitges, antes de volar en su jet privado a Grecia. En las últimas horas, muchos usuarios avisaban de que Inés García tenía novio desde hace cinco años y pasó la Feria de Sevilla con él, antes de darle calabazas por el extremo del Barsa.

Inés García desmiente que tenía novio de hace cinco años en Sevilla

Rápidamente, la creadora de contenido ha salido al quite para desmentir esta información en su cuenta de Instagram con un mensaje de texto en el vídeo. “De verdad que no tiene ningún sentido. No iba a darle importancia a este tema porque es lamentable, ¿pero qué? Cero pruebas y cero sentido. No sé de dónde sacáis todo lo que os inventáis. ¿Que llevo cinco años con él y que lo he dejado por otra persona?", escribió entre risas.

Además, a través de storys ha querido dar las explicaciones oportunas."No iba a decir nada ni iba a dar bola a este tema ni nada de nada. No quería meterme en esto, pero ¿en qué momento se ha dicho por Twitter (X actualmente) o por donde sea, que yo llevaba cinco años de relación con mi amigo Gonzalo y que lo ha dejado para estar con otra persona?”. En el vídeo de menos de un minuto, ha recalcado que "No tiene sentido. No tiene ningún sentido. No tiene consistencia ninguna. Por hablar, podemos hablar todo, pero me parece una tontería. Y ya está: eso no tiene ningún sentido".

Quién es Inés García, la sevillana de 21 años

La joven sevillana, que ha ilusionado (por el momento) a Lamine Yamal, tiene 21 años y trabaja actualmente en el mundillo de las redes sociales.

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Cuenta con más de 500.000 seguidores en TikTok y más de 100.00 en Instagram. Unas cifras estratosféricas que han aumentado en cuestión de horas tras conocerse su noviazgo. Inés es una gran apasionada de la Feria de Abril, como buena sevillana, y suele compartir todos sus estilismos y trajes de gitana que se pone a diario, además de looks de moda y tips de lifestyle que suele ser el contenido que más cómoda se siente.