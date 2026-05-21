Rocío Crusset se casa por sorpresa en Nueva York con Charlie Schein el próximo 30 de mayo

Nueva alegría para la familia de Carlos Herrera y Mariló Montero. Tras la boda de Alberto Herrera y Blanca Llandres Parejo el pasado octubre, y el reciente nacimiento de su primer hijo, Marcos, la familia se prepara ahora para otro enlace. Rocío Crusset y su pareja, Charlie Schein, se darán el “sí quiero” el próximo 30 de mayo en Nueva York, según han revelado en el programa El tiempo justo.

La boda se celebrará por sorpresa y en la más absoluta intimidad, apenas unos meses después de que saliera a la luz la relación entre la modelo sevillana y el financiero neoyorquino. Fue a finales de 2025 cuando se conoció que Rocío Crusset volvía a estar ilusionada tras su ruptura con el empresario Maggio Cipriani, con quien mantuvo una relación de seis años.

Desde entonces, la historia de amor entre Rocío y Charlie se ha consolidado rápidamente. El norteamericano ya ha acompañado a la modelo en momentos familiares y sociales destacados, como la boda de Alberto Herrera y Blanca Llandres, además de acudir con ella a los toros y a la Feria de Abril, donde se dejó ver integrado en el entorno de la familia.

El lugar elegido para la ceremonia será Nueva York, ciudad en la que Rocío Crusset se instaló hace años para impulsar su carrera internacional como modelo y donde reside desde hace meses junto a Charlie Schein en un apartamento situado en la zona de Tribeca, una de las más conocidas de la Gran Manzana.

Según ha contado la periodista Leticia Requejo en El tiempo justo, la ceremonia tendrá lugar el sábado 30 de mayo y contará únicamente con la presencia de familiares y amigos muy cercanos. Entre los invitados no faltarán Mariló Montero ni Carlos Herrera, que acudirá junto a su mujer, Pepa Gea, y ejercerá de padrino de su hija.

La boda tendrá además un significado especial para Carlos Herrera, que también se casó en secreto con Pepa Gea en Nueva York en 2022. Ahora será su hija Rocío quien celebre allí un enlace discreto, alejado de los focos y en una ciudad clave tanto para su vida personal como profesional.

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Por su parte, Alberto Herrera y Blanca Llandres estarían organizando la logística del viaje, ya que su hijo Marcos tiene solo dos meses de vida. Aun así, todo apunta a que la familia hará lo posible por acompañar a Rocío Crusset en uno de los días más importantes de su vida.