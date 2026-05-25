Las hermandades de El Rocío inician su camino de vuelta con calor asfixiante y más de 40 grados
Las altas temperaturas continuarán sin cambios notables en Sevilla, con máximas que rondarán los 40 grados y mínimas de 20.
EP
Las altas temperaturas en Sevilla solo se han ido en alza esta última semana de mayo, y de acuerdo con el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, las temperaturas rozarán los 40 grados y habrá calima en la mitad occidental de Andalucía. Tras la procesión de la Virgen del Rocío y el tradicional salto de la reja se da por concluida la festividad en torno a Blanca Paloma en la madrugada del lunes 25 de mayo, y ahora las hermandades de El Rocío afrontan el regreso bajo unas temperaturas asfixiantes.
Según el delegado de AEMET la situación meteorológica continuará sin cambios, con cielos poco nubosos o despejados, y un aumento progresivo del calor, por tanto, la vuelta de las hermandades "estará marcado por altas temperaturas para esta época del año".
También ha detallado que las temperaturas mínimas y máximas se van a mantener altas durante toda la semana. Además, para el fin de semana "podrían aumentar dos grados hasta alcanzar los 40 grados en algunos puntos debido a un mayor estancamiento del viento".
Por último, Del Pino ha subrayado que en relación a las noches "tampoco hay cambios, los valores siguen siendo altos y, por tanto, las temperaturas rozarán los 20 grados de mínimas, con noches tropicales", ha concluido.
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