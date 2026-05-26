Sorteos
Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 26 de mayo de 2026
Este es el número ganador del sorteo del Cupón Diario de la ONCE de este martes 26 de mayo de 2026
El Sorteo del Cupón Diario de la ONCE ha tenido lugar este martes 26 de mayo de 2026 y ha correspondido al número 01885 con la serie 016.
El Cupón Diario de la ONCE se puede jugar de lunes a jueves y cada cupón está disponible por tan solo 2 €. Si se logra acertar las cinco cifras completas hay premio (35.000 euros). Lo mismo ocurre si coincide con las cuatro primeras o las cuatro últimas cifras (450 euros), las tres primeras o las tres últimas cifras (25 euros), las dos primeras o las dos últimas cifras (6 euros), o incluso si coincide únicamente con la primera o última cifra (2 euros). Además, la obtención de los cinco números y serie conlleva un premio de 500.000 euros al contado.
- Sin catalán, euskera ni gallego en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Andalucía: 'Un irlandés puede aprenderlos, pero un sevillano no
- Andalucía mueve ficha para impedir que el documento firmado por Cervantes que se subasta en Madrid salga de España
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 25 de mayo de 2026
- El líder de Adelante Andalucía, sobre la imputación de Zapatero: '¿Qué hace un expresidente cobrando cientos de miles de euros por asesorar empresas?
- Sevilla tendrá una nueva piscina pública en verano: Entreflores se suma a las cuatro existentes en la capital
- Kichi, exalcalde de Cádiz, sobre la condena por malos tratos de Juan Carlos Aragón: 'Paqui tiene razón
- Los comercios afectados por las obras del Metro de Sevilla y el centro ya pueden pedir nuevas ayudas: estos son los plazos, cuantías y requisitos
- La Virgen del Rocío ya anda por las arenas tras un salto sin incidentes