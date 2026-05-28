Radio
Aimar Bretos sustituirá a Àngels Barceló al frente del 'Hoy por hoy' de la Cadena Ser
La veterana periodista dejará la emisora de radio al finalizar la presente temporada tras 21 años vinculada a la cadena
Redacción
El periodista Aimar Bretos conducirá 'Hoy por hoy', el programa de la mañana de la Cadena Ser, en sustitución de Àngels Barceló, ha informado la Cadena Ser, propiedad del grupo Prisa. Bretos dirigirá el espacio matinal tras la salida de la veterana periodista catalana, que llevaba 20 años en la cadena. Ahora faltará saber quién sustituirá a Bretos en el tramo nocturno, en 'Hora 25'.
Barceló abandonará el programa al final de la actual temporada la Cadena SER. La periodista catalana informó a su equipo y a la empresa el pasado viernes de que no renovará su contrato. "Agradezco infinito la lealtad y la confianza de los oyentes, de mis equipos y de mis colaboradores”, compartió Barceló, que ha estado 21 años en la emisora con los espacios ‘A vivir que son dos días’, ‘Hora 25’ y ‘Hoy por hoy’, a través de un comunicado.
La marcha de uno de los rostros de la SER supone un fin de ciclo para la emisora del grupo Prisa (en los últimos días había trascendido la tensión existente entre la catalana y la cúpula de la empresa) y, según define la nota de la emisora sobre el adiós de Barceló, el inicio de "una nueva etapa".
Por su parte, Bretos estrenó el pasado 29 de abril en televisión el programa 'La noche de Aimar', en La Sexta.
Cambios en la radio
La radio española vive estos días una revolución. Algunas de las caras más representativas de las ondas que llevaban ligadas muchos años a sus respectivos programas dan un paso al lado, o incluso dejan su emisora, lo que hará que la temporada 2026-27 venga marcada como un revulsivo en el medio.
Grandes cambios va a haber también en Onda Cero. A partir de septiembre, Carlos Alsina abandonará el primer tramo del programa matinal 'Más de uno', dedicado a la información y opinión, y pasará a liderar la segunda mitad, con contenido de magacín.
Su relevo en el arranque de 'Más de uno' será Rafa Latorre, hasta ahora al frente de 'La brújula' de Onda Cero, que ha tenido que buscar también a quien coja el testigo al frente del programa: Marta García Aller asumirá el espacio de tarde de la emisora, precisamente una de las colaboradoras de 'Más de uno'.
- La construcción del nuevo Sánchez-Pizjuán costará 221 millones de euros y obligará al Sevilla FC a estar al menos dos temporadas en La Cartuja
- Sin catalán, euskera ni gallego en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Andalucía: 'Un irlandés puede aprenderlos, pero un sevillano no
- El Ayuntamiento de Sevilla cobrará la nueva tasa de basura a hogares y comercios desde octubre y recaudará 30 millones al año
- Vecinos de Pino Montano se unen para limpiar sus calles ante los problemas de 'suciedad y mantenimiento': 'De nuestras plazas no se encarga nadie
- Hasta 45.000 funcionarios andaluces pueden solicitar ya el complemento por carrera horizontal: podrán cobrar hasta 2.600 euros más al año
- Andalucía mueve ficha para impedir que el documento firmado por Cervantes que se subasta en Madrid salga de España
- El Ayuntamiento de Sevilla impone multas que suman más de 8.000 euros a una decena de establecimientos por tener veladores ilegales
- El pueblo de Sevilla que celebra cada miércoles uno de los mercadillos más grandes del Aljarafe: con más de 100 puestos de ropa, calzado y comida