Antonio Morera Vallejo recibe la Medalla de la Ciudad de Sevilla

Nacido en Chucena (Huelva), pero llegó a Sevilla siendo un niño, y se enamoró de la ciudad y de las posibilidades de negocio que el mismo consiguió ir poniendo al alcance de su mano con mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha dedicación. Su carrera comenzó muy joven en Mapfre, donde descubrió su vocación por el mundo del seguro. Tiempo después creó la marca Morera & Vallejo Correduría de Seguros, con un enfoque desde el que impulsó un modelo de negocio innovador, especialmente orientado a las necesidades de los profesionales de la construcción. Fue un adelantado a su tiempo al entender los seguros no solo como un instrumento de protección, sino también como una herramienta de desarrollo económico.

Durante el auge inmobiliario supo acompañar a promotores y constructores ensu crecimiento, y, cuando llegó la crisis, ofreció alternativas que permitieron sobrevivir a muchas empresas. Los seguros de caución y afianzamiento de cantidades se convirtieron entonces en una solución clave para garantizar proyectos sin incrementar la carga crediticia de las compañías.

De esta experiencia nace MIC Insurance, compañía de seguros que hoy preside, y que se ha consolidado como una delas entidades líderes en el ramo de caución, construcción, responsabilidad civil y riesgos industriales en España, y con gran consolidación y experiencia en Francia y Portugal. Con más de cuarenta años de dedicación al sector, Antonio Morera es hoyun referente en lagestión de riesgos y garantías vinculados a la construcción, reconocido por su capacidad para anticipar las necesidades del mercado y ofrecer respuestas eficaces y sostenibles.

Su visión empresarial no se ha limitado al ámbito asegurador. A través del area patrimonial ha promovido la construcción y desarrollo del Parque Empresarial Morera & Vallejo, un moderno complejo de 30.000 metros cuadrados situado entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla. Este parque empresarial acoge tres edificios de oficinas para alquiler profesional como centro de negocios, un Cortijo de cinco siglos con capilla de la Virgen del Rocío, y espacios de celebraciones para bodas y eventos empresariales, y dos hoteles donde poder hospedar a invitados y ejecutivos. Actualmente se ha convertido en un espacio en el que trabajan diariamente cerca de 2.000 personas y se ha consolidado como uno de los polos empresariales más dinámicos de la ciudad de Sevilla.

Mediante la Fundación Morera &Vallejo, ha impulsado la rehabilitación y puesta en valor del Monumento a Blas Infante, símbolo de la memoria histórica andaluza. Este parquet acoge tres edificios de oficinas

Siempre ha llevado el nombre de la ciudad a lo largo de todo el mundo, ejerciendo como orgulloso anfitrión con clientes, colaboradores y proveedores que venían hasta Sevilla para cerrar aquí sus negocios. Antonio Morera Vallejo representa, en definitiva, el espíritu emprendedor de quien une visión, esfuerzo e innovación al servicio del progreso económico y social de Andalucía.