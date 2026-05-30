La Lotería Nacional toca en Murcia, A Coruña y Madrid tras el sorteo de este sábado 30 de mayo

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 30 de mayo ha dejado el primer premio en el número 69439, dotado con 600.000 euros al número, lo que supone 60.000 euros por décimo. El número agraciado ha sido vendido en dos puntos de España: en Blanca, en la provincia de Murcia, y en As Pontes de García Rodríguez, en A Coruña.

En concreto, el primer premio se ha repartido en la administración situada en Gran Vía, 18 Bis, en la localidad murciana de Blanca. También ha sido consignado en el punto de venta ubicado en Avenida Galicia, 91, en As Pontes de García Rodríguez, en la provincia de A Coruña.

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El segundo premio, vendido en Madrid

El segundo premio del sorteo ha correspondido al número 90217, dotado con 120.000 euros al número, es decir, 12.000 euros por décimo. En esta ocasión, el número premiado ha sido vendido en Madrid, en el punto de venta situado en el Paseo de la Esperanza, 4.

Andalucía se queda sin premios principales

El sorteo de este sábado no ha dejado en Andalucía ninguno de los dos grandes premios principales. Ni el primer premio, ni el segundo, han sido repartidos en administraciones o puntos de venta andaluces.

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Además, los reintegros del sorteo han correspondido a los números terminados en 1, 2 y 9.