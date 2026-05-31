Una mujer cae al Guadalquivir desde el Paseo Juan Carlos I y es reanimada por los servicios sanitarios
El incidente se ha registrado en la zona donde se está celebrando la Copa del Mundo de Remo
Una mujer se ha precipitado al río en Sevilla y ha requerido la intervención de los servicios sanitarios para reanimarla. Los hechos han tenido lugar en el Paseo Juan Carlos I, a la altura del centro ambiental de Lipasam, junto a la Plaza de Armas. Se trata además de la zona en la que se está disputando este fin de semana la Copa del Mundo del Remo.
Los hechos han tenido lugar sobre las 8,30 horas de esta mañana, cuando el servicio de emergencias del 112 ha recibido un aviso por parte de un testigo alertando de que una mujer había caído al río a la altura del Centro de Lipasam, una zona próxima a Plaza de Armas.
Así, la sala coordinadora ha desplazado hasta el lugar de los hechos a efectivos de Policía Local y Nacional, y sanitarios del 061, quienes según han apuntado los testigos, han realizado practicas de reanimación sobre la víctima.
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