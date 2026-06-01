Huelga del profesorado
Una concentración en Valencia protesta por la agresión de un policía a una profesora
"No a la violència, som docents, no delinqüents", reivindican desde la Federación de Enseñanza de CCOO del País Valencipa (Feccoopv)
Laura Ballester / Marta Rojo
Unas 3.000 personas protagonizan una "protesta espontánea" por el centro de Valencia, según informa la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras del País València (CC OO) en sus redes sociales. "Más de 3.000 personas están protagonizando ahora mismo una protesta espontánea por las calles del centro de Valencia y por la Delegación del Gobierno en protesta por la agresión sufrida ayer por una compañera que ejercía pacíficamente su derecho a la huelga", informan los responsables de Feccoopv.
Desde el sindicato reivindican "no a la violència, som docents, no delinqüents", tras la grave agresión sufrida por una profesora cuando se manifestaba en la calle durante las negociaciones entre los sindicatos y la Conselleria de Educación del domingo por la tarde. Un encuentro que estuvo marcado por las cargas policiales registradas en el exterior de la Conselleria de Educación a las que se sumó la "brutal agresión" por parte de un agente de la Policía Nacional a una manifestante durante la concentración. Una imagen que corrió como la pólvora por las redes sociales durante la tarde y noche del domingo. Y que ha provocado que la Policía haya iniciado el proceso para abrir un expediente disciplinario al agente que agredió a la docente en el entorno de la Conselleria de Educación.
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