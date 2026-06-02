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Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 2 de junio de 2026

Este es el número ganador del sorteo del Cupón Diario de la ONCE de este martes 2 de junio de 2026

Cupón de la ONCE.

Cupón de la ONCE. / El Correo

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El Sorteo del Cupón Diario de la ONCE ha tenido lugar este martes 2 de junio de 2026 y ha correspondido al número 33748 con la serie 025.

El Cupón Diario de la ONCE se puede jugar de lunes a jueves y cada cupón está disponible por tan solo 2 €. Si se logra acertar las cinco cifras completas hay premio (35.000 euros). Lo mismo ocurre si coincide con las cuatro primeras o las cuatro últimas cifras (450 euros), las tres primeras o las tres últimas cifras (25 euros), las dos primeras o las dos últimas cifras (6 euros), o incluso si coincide únicamente con la primera o última cifra (2 euros). Además, la obtención de los cinco números y serie conlleva un premio de 500.000 euros al contado.

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