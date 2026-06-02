Sorteos
Eurojackpot de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 2 de junio de 2026
Estos son los números ganadores del sorteo del Eurojackpot de la ONCE de este martes 2 de junio de 2026
El Sorteo del Eurojackpot de la ONCE ha tenido lugar este martes 2 de junio de 2026 y ya se conoce el resultado con los números ganadores. La combinación agraciada está formada por los números 2, 36, 38, 40, 46 con los soles 7 y 8.
El juego de Eurojackpot es un mega sorteo europeo que se comercializa simultáneamente en España y en otros 18 países del espacio económico europeo. Consiste en acertar 5 números de 50 números posibles y dos soles de entre 12 soles. Cada apuesta cuesta 2 euros.
Se celebra todos los martes y viernes en Helsinki (Finlandia), ofreciendo grandes botes cada semana, teniendo un bote mínimo garantizado de 10.000.000 € que crece de semana en semana en el caso de que no haya acertantes de primera categoría. Los botes se irán acumulando cada semana si no hay acertantes de primera categoría, pudiendo llegar a botes de 120.000.000 €.
La ONCE comercializa el Eurojackpot junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Polonia y Grecia.
- Pillan a un conductor con más de 815.000 euros en efectivo en su todoterreno en Cádiz
- El Gobierno y el Puerto de Sevilla dan luz verde a la instalación de barreras móviles en el Guadalquivir contra las narcolanchas
- Andalucía pasará del calor extremo a una tregua en los termómetros con hasta 13 grados menos, según Aemet
- Sin catalán, euskera ni gallego en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Andalucía: 'Un irlandés puede aprenderlos, pero un sevillano no
- El plan de climatización de las aulas se ralentiza: la Junta de Andalucía priorizará este año la reparación de colegios dañados por las borrascas
- Uno de los mercadillos de artesanía más famosos de Sevilla está en este pueblo del Aljarafe: con cerámica, pintura y prendas de diseño
- Los expertos de 'The Telegraph' dictan sentencia: Sevilla es la tercera mejor ciudad del mundo por estos motivos
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 31 de mayo de 2026