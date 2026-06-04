Sorteos
Cupón diario de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 4 de junio de 2026
Este es el número ganador del sorteo del Cupón Diario de la ONCE de este jueves 4 de junio de 2026
El Sorteo del Cupón Diario de la ONCE ha tenido lugar este jueves 4 de junio y ha correspondido al número XXXXXXXXXXXXXX con la serie XXXXXXX.
En el sorteo del Cuponazo de la ONCE, disponible por tan solo 3 € el cupón, se ofrecen premios que pueden alcanzar hasta los 6.000.000 € si se aciertan las cinco cifras y la serie. Además, existen oportunidades de ganar 40.000 € a las cinco cifras o uno de los 400.000 nuevos premios.
Una novedad importante en este juego es que ahora, tanto las primeras como las últimas cifras del cupón tienen premio, lo que aumenta las oportunidades de ganar para los participantes.
La emisión del Cuponazo consta de 100.000 números de cinco cifras, comprendidos entre el 00000 y el 99999, junto con un número de serie que varía entre el 1 y el 135.
El Cuponazo de la ONCE se distingue por ofrecer una amplia gama de premios. Si se aciertan las cinco cifras, hay un premio; lo mismo ocurre si se aciertan las 4 primeras o las 4 últimas cifras, las 3 primeras o 3 últimas, las 2 primeras o 2 últimas, o incluso si se acierta solo la primera o última cifra.
El premio más codiciado es de 6.000.000 €, que se otorga a aquellos que acierten los cinco números y la serie. Este emocionante sorteo se lleva a cabo todos los viernes, siempre por el precio de 3 €.
- El SAS arranca su plan de verano con miles de contratos de uno a cuatro meses y sigue sin activar la bolsa única de empleo
- Qué centros comerciales y supermercados abren en Sevilla el día del Corpus, el 4 de junio
- El ejercicio más complejo del examen de Matemáticas II de la Selectividad en Andalucía: 'La optimización me ha pillado desprevenido
- El alcalde de Sevilla no logra el apoyo de Vox y paraliza su plan para permitir pisos más pequeños en los nuevos barrios
- Toros en Sevilla: horario, cartel y dónde ver por TV la corrida del Corpus en la Maestranza con Morante de la Puebla, Ortega y Aguado
- Sergio Ramos firmó una penalización de 500.000 euros en la fallida compra del Sevilla FC
- Pescaíto, atracciones y música en directo: así celebra este pueblo de Sevilla su famosa 'Feria de El Abrazo' esta semana
- El Ayuntamiento de La Puebla del Río blinda el municipio contra el virus del Nilo: instala una torre que caza un millón de mosquitos al día