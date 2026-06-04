La Lotería Nacional toca en Málaga, Almería y Sevilla tras el sorteo de este jueves, 4 de junio

La Lotería Nacional de este jueves 4 de junio ha dejado varios premios en Andalucía, con presencia tanto del primer premio como del segundo premio en la comunidad. El número 99242 ha sido agraciado con el primer premio, dotado con 300.000 euros al número, lo que supone 30.000 euros por décimo. Por su parte, el segundo premio ha correspondido al número 69176, premiado con 60.000 euros al número y 6.000 euros por décimo.

El primer premio cae en Almería y Málaga

El primer premio de la Lotería Nacional, el 99242, ha estado muy repartido por España y ha dejado parte de su fortuna en Andalucía. En concreto, este número se ha vendido en la administración situada en la calle Terreras, 4, en Tabernas, en la provincia de Almería.

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También ha llegado a la provincia de Málaga, donde el número premiado se ha consignado en dos puntos de venta. Uno de ellos se encuentra en la calle Málaga, 3, en Fuengirola, mientras que el otro está situado en la avenida de Andalucía, 27, en Fuente de Piedra.

De esta forma, el sorteo de este jueves ha dejado 30.000 euros por décimo entre los vecinos y compradores de estos municipios andaluces que adquirieron el número 99242.

El segundo premio toca en Sevilla

La suerte también ha pasado por la provincia de Sevilla con el segundo premio del sorteo, correspondiente al número 69176. Este número, premiado con 60.000 euros al número y 6.000 euros por décimo, se ha vendido en un punto de venta ubicado en la avenida Felipe II, 23, en la ciudad de Sevilla.

El segundo premio también se ha repartido en otros puntos del país, pero en Andalucía ha tenido como protagonista a la capital hispalense, donde los décimos agraciados recibirán 6.000 euros cada uno.

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Reintegros del sorteo

Además de los dos premios principales, el sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 4 de junio ha dejado como reintegros los números 0, 2 y 7. Esto significa que los décimos terminados en cualquiera de estas tres cifras recuperan el importe jugado.