En Directo
Iglesia católica
La visita del papa a España, en directo: León XIV se reunirá con víctimas de abusos
Prevost estará en la capital del 6 al 9 de junio, luego viajará a Barcelona y, de ahí, a Canarias
A. Romero / J. Quintana
El papa León XIV está a punto de llegar a España. El Sumo Pontífice afronta una apretada agenda que incluye tres comunidades autónomas en ocho días: estará en Madrid del 6 al 9 de junio, en Barcelona del 9 al 11 y, en Canarias, del 11 al 12. En total, 2.500 kilómetros.
Miles de fieles se acercarán a los múltiples actos que la Santa Sede ha programado para unos intensos días que han bautizado con el nombre 'Alzad la mirada'. En la capital será recibido por los Reyes, se reunirá con Pedro Sánchez y oficiará una gran misa en la Plaza de Cibeles, entre otros compromisos. En su estancia en la ciudad condal inaugurará la Torre de Jesucristo de la Basílica de la Sagrada Familia, donde también presidirá una eucaristía. En Gran Canaria y Tenerife conocerá de primera mano la crisis migratoria que vive el archipiélago.
Siga aquí la última hora de los actos del papa León XIV en España.
La visión del Gobierno
Desde el Gobierno han definido este viaje como "un hito que refuerza los valores compartidos de convivencia, solidaridad y diálogo", subrayando coincidencias con el Vaticano en la defensa de la paz, los derechos humanos y la acogida a los más vulnerables.
'Alzad la mirada'
El lema elegido, 'Alzad la mirada', sintetiza la ambición de una visita que pretende ir más allá de la crónica religiosa: apelar a una sociedad atravesada por la polarización política, la precariedad y el desgaste institucional, sin perder de vista la emergencia migratoria que se vive en la frontera sur europea.
- El parque infantil de Sevilla con atracciones acuáticas gratuitas para todos los visitantes: estos son sus horarios y ubicación
- Cupón diario de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 4 de junio de 2026
- El SAS arranca su plan de verano con miles de contratos de uno a cuatro meses y sigue sin activar la bolsa única de empleo
- El Ayuntamiento de La Puebla del Río blinda el municipio contra el virus del Nilo: instala una torre que caza un millón de mosquitos al día
- Qué centros comerciales y supermercados abren en Sevilla el día del Corpus, el 4 de junio
- El alcalde de Sevilla no logra el apoyo de Vox y paraliza su plan para permitir pisos más pequeños en los nuevos barrios
- Corrida del Corpus en Sevilla: Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado protagonizan un cartel de máxima expectación en la Maestranza
- Sevilla quiere a su Hijo Predilecto: Morante de la Puebla conquista su tercera Puerta del Príncipe en la Maestranza y procesiona por las calles en el Corpus