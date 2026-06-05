El Vaticano confirma que León XIV se reunirá con víctimas de abusos de sacerdotes durante su viaje a España

El Vaticano ha roto este viernes su silencio sobre uno de los asuntos más delicados del inminente viaje de Francisco a España con una nota breve, milimétrica, en la que ha informado que el papa se reunirá con víctimas de abusos cometidos por sacerdotes.

"En relación con algunas informaciones difundidas por la prensa, puedo confirmar que durante los días del próximo Viaje Apostólico, el Santo Padre se reunirá con algunas víctimas de abuso por parte de miembros del clero en España", ha explicado la Santa Sede, en una nota difundida a los medios acreditados a última hora. "El encuentro ha sido organizado por la Iglesia española", han añadido las autoridades vaticanas al precisar este detalle, no menor, porque sitúa la iniciativa en los obispos españoles.

No habrá, sin embargo, más información hasta después de que el encuentro ocurra, "en respeto a las víctimas, a su voluntad y a su privacidad", han concluido.

Como Francisco

La decisión se enmarca en una práctica que el difunto Francisco ha repetido en otros viajes —Irlanda, Chile, Alemania— con resultados y lecturas muy distintas según quién los observa. Para algunos supervivientes y organizaciones de víctimas, estos encuentros privados son insuficientes, incluso contraproducentes: permiten al papa mostrar cercanía personal sin que ello se traduzca en consecuencias institucionales ni en rendición de cuentas para los responsables. Para la Iglesia, son un gesto de acompañamiento pastoral que no debe confundirse con un proceso judicial o disciplinar.

Por su parte, España lleva años mirando de frente una crisis de abusos que tardó demasiado en reconocer. La investigación impulsada por el Defensor del Pueblo y los trabajos periodísticos que la precedieron pusieron cifras —decenas de miles de víctimas estimadas— a un problema que la Conferencia Episcopal había tratado durante décadas con una mezcla de negación y gestión interna. Que la visita del papa incluya este encuentro es, como mínimo, un reconocimiento de que el asunto no puede obviarse. Lo que ocurra dentro de esa sala, si es que se llega a saber algo, es otra historia.