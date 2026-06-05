León XIV aterriza en una España en transformación entre la fe y la secularización

Hace 15 años, Benedicto XVI vino a Madrid y dos millones de personas se plantaron bajo el sol de agosto. Ahora llega León XIV y las cifras andarán por ahí. En el marco de los preparativos, la capital de España ha movilizado 16.000 voluntarios, ha tenido que cerrar la M-30 y ha reforzado el metro un 125%.

España es el cuarto viaje internacional del Pontífice después de Turquía y Líbano, Mónaco y África. Y no es un destino elegido al azar. La Iglesia española lleva años librando una batalla que no siempre reconoce abiertamente: la de su propia relevancia. El Vaticano lo ha presentado con cierto lirismo: una tierra de antigua tradición cristiana, laboratorio de diálogo en el Medievo, patria de grandes santos y de la escuela de Salamanca, donde nació la reflexión sobre los derechos y la dignidad de cada persona.

Los jóvenes están en el foco: la Iglesia sabe que si no conecta con ellos, la secularización será irreversible

Traducido: los españoles ya no llenan las iglesias, pero tampoco han roto del todo con lo que representan. En ese margen incómodo es donde el Papa viene a operar. El instrumento elegido son los jóvenes. Esta semana, el portavoz vaticano Matteo Bruni ha sido explícito: a ellos va dirigida "una palabra densa de contenido, que sepa imaginar con ellos el futuro". La vigilia del sábado en la plaza de Lima, el encuentro en el Bernabéu, la presencia de figuras del deporte y la cultura en los actos públicos: todo apunta a una Iglesia que sabe que si no conecta con las nuevas generaciones, el problema de la secularización se vuelve irreversible. Bruni lo ha dicho sin rodeos: la Iglesia "tiene todavía mucho que decir a muchos niveles en España y en Europa, donde puede ser parte constructiva del debate público."

Robert Prevost nació en Chicago, pasó 20 años de misionero en Perú y acabó en el Vaticano gestionando el fichaje de obispos para todo el mundo, que es lo más parecido a dirigir recursos humanos de una empresa global con dos mil años de historia. Cuando el cónclave lo eligió Papa en mayo de 2025, el perfil era el de un hombre sin notoriedad mediática, un Papa de consenso al que le tocaba calmar las aguas. Un año después, el agua sigue bastante agitada, pero él continúa ahí, parsimonioso en su presencia y en sus palabras, empeñado en difuminar su propia figura y en no dejarse encasillar ni a la derecha ni a la izquierda. En tiempos de ruido, eso ya es una postura.

Migrantes y desarme

El viaje tiene además una pata mucho más concreta que aterriza en los puertos de Gran Canaria, donde el Papa irá a ver con sus propios ojos el muelle de Arguineguín, conocido durante años como el "muelle de la vergüenza", por donde han pasado miles de migrantes hacinados llegados desde el África occidental. Eso no es turismo espiritual.

En este sentido, Bruni ha subrayado también que el tema migratorio y el del desarme, "en un tiempo de justificación del uso de las armas", serán ejes centrales de los 23 discursos que el Papa pronunciará en España. Uno de ellos será en el Congreso de los Diputados, donde presidirá una sesión conjunta de las Cortes. Será la primera vez que un jefe de la Iglesia católica visite la sede de la soberanía popular española. Se reunirá con los Reyes. El sábado visitará un centro de acogida para personas sin hogar en el barrio madrileño de Lucero. El lunes, irá al Bernabéu. El orden importa.

La sombra de los abusos

Uno de los actos centrales será el domingo en Cibeles, con la misa del Corpus. Medio millón de personas inscritas. 16.000 voluntarios. Metro reforzado. Una ciudad que se paraliza para recibir a un hombre que, según la Enciclopedia Treccani, es el personaje del año 2025 precisamente porque ha conseguido no ser el centro de atención. Paradojas de la Iglesia.

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León XIV ha apostado por un pontificado de sobriedad, mesura y escucha, expresión de una Iglesia pobre para los pobres, como predicaba Francisco. El problema es que la Iglesia española no siempre ha dado esa imagen. El tema de los abusos, que en España ha tenido sus propios capítulos dolorosos, sobrevuela el viaje. Bruni ha confirmado que, por ahora, no está previsto un encuentro privado del Papa con las víctimas. El argumento de los organizadores de la visita es que si León XIV decide reunirse con las víctimas, como ha hecho en otros países, lo hará de forma "privada" y se informará del encuentro una vez se haya realizado. De momento, las asociaciones y colectivos de víctimas se concentrarán el próximo lunes ante la Nunciatura Apostólica de Madrid para expresar su "indignación" por el tratamiento que están recibiendo por parte de la Iglesia española en su gestión de la visita del Papa a España.