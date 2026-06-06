La visita del Papa a España, en directo: los Reyes y Pedro Sánchez reciben a León XIV en Barajas

El papa León XIV está a punto de llegar a España. El Sumo Pontífice afronta una apretada agenda que incluye tres comunidades autónomas en ocho días: estará en Madrid del 6 al 9 de junio, en Barcelona del 9 al 11 y, en Canarias, del 11 al 12. En total, 2.500 kilómetros.

Miles de fieles se acercarán a los múltiples actos que la Santa Sede ha programado para unos intensos días que han bautizado con el nombre 'Alzad la mirada'. En la capital será recibido por los Reyes, se reunirá con Pedro Sánchez y oficiará una gran misa en la Plaza de Cibeles, entre otros compromisos. En su estancia en la ciudad condal inaugurará la Torre de Jesucristo de la Basílica de la Sagrada Familia, donde también presidirá una eucaristía. En Gran Canaria y Tenerife conocerá de primera mano la crisis migratoria que vive el archipiélago.

Noticias relacionadas

Siga aquí la última hora de los actos del papa León XIV en España.

León XIV, a punto de descender por la escalinata Antes de bajar el Papa del avión, el nuncio apostólico en España sube para informar al Pontífice de que está todo preparado para su visita oficial a España. Las autoridades ya esperan a los pies de la escalinata.

Los alrededores del Palacio Real van cogiendo color

El avión Ita Airways A320, completamente parado La aeronave ya se encuentra estacionado. En breves minutos, León XIV comenzará a descender por la escalerilla hacia la alfombra roja.

El avión de León XIV, sobre suelo español

Víctor Rodríguez León XIV ya está en España El avión que traslada al Papa desde Roma ha tomado tierra en la T4 del Aeropuerto de Barajas a las 10.11, minutos antes de la hora prevista de llegada en la T4 del Aeropuerto de Barajas.

Sánchez y 15 ministros acompañarán a León XIV este sábado en España, entre ellos Díaz y Bustinduy El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y hasta 15 ministros acompañarán al Papa este sábado en el primer día de la visita oficial, según recoge la agenda del Ejecutivo. Además de la mayoría de los ministros de la parte socialista del Gobierno, Yolanda Díaz y Pablo Bustinduy también asistirán a algunos de los primeros actos del Pontífice.

Pedro Sánchez llega a Barajas El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya saluda a las autoridades en el aeropuerto madrileño. Allí se encuentran también el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso; o Félix Bolaños, ministro de Presidencia.

Niña Pastori, Antonio Banderas, Rozalén, Bustamante, Hakuna o Siloé actuarán ante León XIV en su visita a Madrid Los cantantes Niña Pastori, Rozalén, David Bustamante, las bandas Hakuna o Siloé y el actor Antonio Banderas, son algunos de los artistas que actuarán en los diversos actos que hay programados durante la visita del Papa León XIV a Madrid. Así, uno de los actos en los que el Pontífice mantendrá un encuentro precisamente con el mundo de la cultura es el domingo 7 de junio por la tarde, en el acto 'Tejer Redes' en el Movistar Arena. Allí se espera que esté presente el Musical Godspell de Antonio Banderas. Además, en esa cita participarán Carolina Marín, Rozalén y Sara Baras, además de los periodistas Carlos Franganillo y Lara Síscar.

Andrea San Martín Ayuso recibe al papa León XIV en Barajas al inicio de su visita oficial a España La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibirá este sábado al papa León XIV en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La dirigente madrileña participará también en la ceremonia de bienvenida que Sus Majestades los Reyes ofrecerán al pontífice en el Palacio Real, previsto para las 11:30h. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibirá este sábado al papa León XIV en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en el inicio de la primera etapa de su viaje pastoral a España. La dirigente madrileña participará también en la ceremonia de bienvenida que Sus Majestades los Reyes ofrecerán al pontífice en el Palacio Real, previsto para las 11:30h.