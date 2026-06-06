Investigan la muerte de dos personas octogenarias en Jaén

La Guardia Civil está investigando la muerte de dos personas, un hombre y una mujer octogenarios, cuyos cuerpos han aparecido en avanzado estado de descomposición en el interior de su vivienda en Peal de Becerro, en Jaén.

Según han informado a EFE fuentes de la investigación, de momento están abiertas todas las hipótesis para esclarecer las causas de estos dos fallecimientos.

El hallazgo de los dos cuerpos sin vida se produjo a última hora de la tarde de ayer viernes por efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil, después de que fueran alertados por un familiar de las víctimas.

De momento, solo se sabe que era una pareja que vivía en Barcelona y que pasaba temporadas en Peal de Becerro (Jaén), de donde era originaria una de las víctimas.

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Fuentes de la investigación han informado de que en estos momentos se le está practicando la autopsia a los dos cuerpos, algo que podría aclarar las causas del fallecimiento de esta pareja.