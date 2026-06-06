Vistia a España
El Papa asegura que va a seguir trabajando porque los abusos son una llaga aún abierta
El pontífice ha confirmado que en España, donde permanecerá hasta el 12 de junio, se va a reunir con víctimas, pero ha añadido "que no puede reunirse con todas" las que se lo piden
EFE
El papa León XIV ha asegurado este sábado que va a seguir trabajando personalmente y también toda la Iglesia "porque los abusos son una llaga todavía abierta".
Así lo ha apuntado el pontífice a los periodistas al contestar a sus preguntas durante el vuelo hacia España.
"Subrayo el hecho de que yo personalmente siempre he trabajado para instituir comisiones, para hacer normas y lo seguiré haciendo, también toda la Iglesia, porque es una llaga todavía abierta", ha explicado el pontífice estadounidense al responder sobre la situación de los abusos por parte de la Iglesia española.
Ha confirmado a los medios, entre ellos a EFE, que en España, donde permanecerá hasta el 12 de junio, se va a reunir con víctimas, pero ha añadido "que no puede reunirse con todas" las que se lo piden.
El Vaticano informó este viernes de que habrá una reunión con víctimas de abusos por parte del clero, aunque no especificó dónde o quiénes serán para "proteger su privacidad"
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