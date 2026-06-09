La visita del Papa a España, en directo | León XIV, en el Santiago Bernabéu: "La Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre"

Doscientas mil personas se han lanzado a las calles de Madrid para despedir a León XIV este lunes por la tarde, en una intensa jornada. Tras oficiar este domingo una misa histórica y multitudinaria en la plaza de Cibeles y presidir un encuentro con la sociedad civil en el Movistar Arena, el Papa ofreció este lunes un discurso en su visita al Congreso. Además, por la tarde, se reunió con los obispos españoles, reservó tiempo para citarse con víctimas de abusos en la Iglesia, asistió a una oración en la Catedral de la Almudena y presidió un encuentro con la comunidad diocesana en el Santiago Bernabéu.

SARA FERNÁNDEZ GARCÍA | PI STUDIO | FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

León XIV estará en Barcelona del 9 al 11 y después viajará hasta Canarias, donde el programa continuará del 11 al 12.

Siga aquí la última hora de los actos del papa León XIV en España.

La agenda del Papa en Barcelona Ya en Barcelona está previsto a las 13.00 horas el rezo de la hora media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, donde pronunciará una homilía. Ya a las las 20.00 horas, tendrá lugar la segunda Vigilia de oración de este viaje, tras la celebrada con los jóvenes el pasado 6 de junio en la Plaza de Lima. En esta ocasión, se desarrollará en el Estadio Olímpico 'Lluís Companys', donde realizará un discurso. La cuestión lingüística ha centrado parte del debate previo a la visita papal a Cataluña. En las últimas semanas, distintas instituciones catalanas han trasladado al Vaticano la importancia de reforzar la presencia del catalán durante los actos.

Robles acompaña al Papa a visitar a los voluntarios en Ifema y Arcadi España le recibe en Barcelona El Papa continúa su viaje a España con un encuentro con el personal voluntario en Ifema Madrid. Lo hará acompañado de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que también acudirá a la posterior despedida del Pontífice en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con destino a Barcelona. Está previsto que, a partir de las 10.15 horas, León XIV agradezca la colaboración de los voluntarios cuya labor ha sido imprescindible para que los actos más multitudinarios del viaje hayan sido posibles. Allí pronunciará además su último discurso en la capital. A las 11.00 horas, Robles despedirá al Pontífice en el aeropuerto de Barajas, desde donde viajará hasta Barcelona para su segunda etapa del viaje.

León XIV se despide este martes de Madrid León XIV se despide este martes 9 de junio de Madrid, donde ha transcurrido desde el 6 de junio la primera etapa de su viaje apostólico por España que cede ahora el testigo a Barcelona, donde permanecerá hasta el miércoles 10 de junio. La agenda del Papa comenzará a las 10.20 horas, con un encuentro con los voluntarios de la visita a la capital en el Pabellón 3 de Ifema, donde pronunciará su último discurso en la capital, antes de partir en avión a las 11.10 horas hacia Barcelona, cuya llegada esta prevista a El Prat a las 12.25 horas. Ya en Barcelona está previsto a las 13.00 horas el rezo de la hora media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, donde pronunciará una homilía. Ya a las las 20.00 horas, tendrá lugar la segunda Vigilia de oración de este viaje, tras la celebrada con los jóvenes el pasado 6 de junio en la Plaza de Lima. En esta ocasión, se desarrollará en el Estadio Olímpico 'LLuís Companys', donde realizará un discurso.

Robles acompaña mañana al Papa a visitar a los voluntarios en Ifema y Arcadi España le recibe en Barcelona El Papa continúa su viaje a España este martes con un encuentro con el personal voluntario en Ifema Madrid. Lo hará acompañado de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que también acudirá a la posterior despedida del Pontífice en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con destino a Barcelona. Está previsto que, a partir de las 10.15 horas, León XIV agradezca la colaboración de los voluntarios cuya labor ha sido imprescindible para que los actos más multitudinarios del viaje hayan sido posibles. Allí pronunciará además su último discurso en la capital. A las 11.00 horas, Robles despedirá al Pontífice en el aeropuerto de Barajas, desde donde viajará hasta Barcelona para su segunda etapa del viaje. Una vez en el aeropuerto de El Prat, Robert Prevost será recibido por el ministro de Hacienda, Arcadi España, quien participará en la vigilia que se llevará a cabo a las 20.00 horas en el Estadio Olímpico 'Lluís Companys'.

El Papa posa junto a Florentino Pérez con la camiseta del Real Madrid El Santiago Bernabéu vivió este lunes una jornada muy diferente a la habitual. Por un día no hubo fútbol, goles ni aficionados animando desde la grada. El gran protagonista fue el papa León XIV, que visitó el estadio madridista y dejó una de las imágenes más llamativas del acto al posar junto a Florentino Pérez con una camiseta personalizada del Real Madrid. Leer más

Miguel Ángel Rodríguez León XIV pone deberes a los políticos crispados y a la Iglesia tibia con los abusos De verse con Pedro Sánchez en la nunciatura a congregarse con cerca de 70.000 fieles en el Santiago Bernabéu. León XIV ha firmado este lunes su tercera jornada en España, la más esperada y frenética hasta el momento, dejando recados a toda la clase política y poniendo deberes a la Conferencia Episcopal. En una visita histórica al Congreso, el Papa ha reclamado una "solución" para el drama de la inmigración, se ha posicionado en contra del aborto y la eutanasia, ha rechazado el rearme ante el clima internacional y ha pedido abandonar la "descalificación permanente". Todos los dirigentes han abrazado sus palabras, pero sin poder apropiárselas del todo. También ha mandado un mensaje trascendental a los obispos españoles: que respondan a la "plaga" de los abusos sexuales y afronten el problema. Leer más

Roberto Bécares León XIV pide a las Diócesis de Madrid que usen la "bondad" para evangelizar: "El amor hace que todos se sientan en casa" A las 19.24 horas y tras un intenso día, el Papa apareció en el foso del estadio Santiago Bernabeu ante la ovación cerrada de 70.000 fieles de las tres diócesis de Madrid -Getafe, Madrid y Alcalá de Henares- que este lunes se encontraban con él en lo que iba a suponer la gran fiesta de la Provincia Eclesiástica de Madrid, uno de los eventos más destacados de este viaje apostólico. Con gritos de "Esta es la juventud del Papa" procedentes de la grada, León XIV se subió, una vez más, a su papamóvil, y dio una pequeña vuelta entre los grupos de feligreses. Bendijo a bebés, a personas con discapacidad, y entre los gritos y el júbilo del público, se subió al escenario donde en ese momento Daniel Diges, David Bustamante y Diana Navarro, junto al Coro Familiar Iglesia de Madrid, una agrupación compuesta por 1.000 cantantes, junto a 70 músicos, interpretaban el himno oficial del viaje, 'Alza la mirada'. Al acabar el himno, el público, puesto en pie, estuvo aplaudiendo cinco minutos al Pontífice, que focalizó su discurso en un llamamiento a evangelizar desde la "bondad", dentro del contexto de pérdida de fieles que está sufriendo la Iglesia católica desde hace años en España. Leer más

El 'Himno de la Alegría' para terminar David Bustamante ha puesto el punto final al encuentro en el Santiago Bernabéu. El cantante cántabro lo ha hecho interpretando el "Himno de la Alegría".

Papamanía en el Bernabéu, el 'Bad Bunny de la fe' se da un baño de masas colosal: "Madrid te quiere más que a la Champions" La expectación era altísima. El Papa estaba a punto de llegar al Bernabéu y, claro, como si de una superestrella se tratase, los leoners no podían ocultar su emoción. Así es como se llaman los fans del Pontífice, los auténticos, aquellos que como los de Aitana, Quevedo y Rosalía rastrean cada paso. Lo tenían todo preparado: pancartas a rotulador fluorescente, pulseras tejidas con su nombre, maquillajes con los tonos del Vaticano… “Es un icono pop, lo tengo en todas las redes sociales. Me encanta cómo habla, su mensaje. Siempre que me lo permita el trabajo, le seguiré por el mundo”, dijo Gracia, de 32 años, acompañada por sus amigas Lorena, Sandra y Martina. Es tal su pasión que, de hecho, ojo, mañana viajarán a Barcelona. No serán las únicas. A su alrededor, diferentes grupos confirman que también lo harán. Una papamanía que, al entrar, entre vítores y aplausos, elevó al Santo Padre a la categoría de ídolo de masas: el Bad Bunny de la fe despierta tantos suspiros como el Bad Bunny de la música. Leer más