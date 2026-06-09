Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio HuelvaInterno psiquiátricoFabián y Gavi, palaciegos en la selecciónAislados en DoñanaIncendio Villanueva de los CastillejosAemet calorRemedio natural contra calorPaliza anciano Los PalaciosNegociaciones PP-Vox AndalucíaBetis Sevilla LigaGran mercadillo SevillaIES HispalisNueva playa Sevilla
instagramlinkedin

En Directo

Iglesia católica

La visita del Papa a España, en directo | León XIV, en el Santiago Bernabéu: "La Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre"

El pontífice ha llamado desde La Almudena a derribar muros que "dividen y aíslan" para edificar "algo hermoso"

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

S.Vázquez / A. Romero / J. Quintana

Madrid

Doscientas mil personas se han lanzado a las calles de Madrid para despedir a León XIV este lunes por la tarde, en una intensa jornada. Tras oficiar este domingo una misa histórica y multitudinaria en la plaza de Cibeles y presidir un encuentro con la sociedad civil en el Movistar Arena, el Papa ofreció este lunes un discurso en su visita al Congreso. Además, por la tarde, se reunió con los obispos españoles, reservó tiempo para citarse con víctimas de abusos en la Iglesia, asistió a una oración en la Catedral de la Almudena y presidió un encuentro con la comunidad diocesana en el Santiago Bernabéu.

Armengol sobre la IA hace referencia a la encíclica del papa: "Que su razón de ser sea la búsqueda de la dignidad de todas las personas, el bien de los pueblos y no el enriquecimiento de unos pocos"

Armengol sobre la IA hace referencia a la encíclica del papa: "Que su razón de ser sea la búsqueda de la dignidad de todas las personas, el bien de los pueblos y no el enriquecimiento de unos pocos"

SARA FERNÁNDEZ GARCÍA | PI STUDIO | FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

León XIV estará en Barcelona del 9 al 11 y después viajará hasta Canarias, donde el programa continuará del 11 al 12.

Noticias relacionadas y más

Siga aquí la última hora de los actos del papa León XIV en España.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta prohíbe el baño en dos playas de Andalucía por riesgo sanitario
  2. El remedio natural contra el calor de Sevilla está en este pequeño pueblo y sus enormes lagunas: tiene rutas, antiguas estaciones de tren y restos prehistóricos
  3. Muere electrocutado un joven de 17 años en Gelves al salir de una piscina
  4. La nueva playa de arena real que los sevillanos ya pueden disfrutar sin salir de la ciudad: con tumbonas, toboganes y zona VIP
  5. La Mesa del Parlamento entra en el juego político: así pueden repartirse los sillones para que Vox dé su apoyo a Juanma Moreno en Andalucía
  6. El rincón natural de Cádiz con 16 kilómetros de playas paradisíacas que ha conquistado a Niña Pastori: es conocida como la 'Ciudad de los Cien Palacios'
  7. La Junta de Andalucía cierra las FP para alumnos con necesidades especiales con altas tasas de abandono: '¿Qué alternativa tienen los chavales?
  8. Complicaciones en la A-49 por un accidente a la altura de Umbrete

El Pabellón de la Navegación de Sevilla cerrará este mes tras 14 años abierto: la Junta de Andalucía estudia un cambio de modelo

El Pabellón de la Navegación de Sevilla cerrará este mes tras 14 años abierto: la Junta de Andalucía estudia un cambio de modelo

El Parlamento de Andalucía se renueva: los 12 nuevos diputados por Sevilla que entran en la Cámara

El Parlamento de Andalucía se renueva: los 12 nuevos diputados por Sevilla que entran en la Cámara

Pablo Alborán: "Para Sevilla me gustaría traer alguna que otra sorpresa. Tengo todos los ingredientes para que sea una noche muy especial”

Pablo Alborán: "Para Sevilla me gustaría traer alguna que otra sorpresa. Tengo todos los ingredientes para que sea una noche muy especial”

El cambio en el plan de albergues y "un retraso" en la concesión obligan al Ayuntamiento de Sevilla a devolver 2 millones de euros en ayudas

El cambio en el plan de albergues y "un retraso" en la concesión obligan al Ayuntamiento de Sevilla a devolver 2 millones de euros en ayudas

La transformación de Triana llegará a Pagés del Corro y Castilla y José Luis Sanz deja en pausa la calle Betis: "No podemos hacer todas las obras a la vez"

La transformación de Triana llegará a Pagés del Corro y Castilla y José Luis Sanz deja en pausa la calle Betis: "No podemos hacer todas las obras a la vez"

Los médicos anestesistas presionan para que se elimine el horario de tarde obligatorio en Andalucía: "Es intolerable"

Los médicos anestesistas presionan para que se elimine el horario de tarde obligatorio en Andalucía: "Es intolerable"

VÍDEO | El Pabellón de la Navegación de Sevilla cerrará este mes tras 14 años abierto

La UPO oferta 2328 plazas de nuevo ingreso en 40 grados y dobles grados para el próximo curso

La UPO oferta 2328 plazas de nuevo ingreso en 40 grados y dobles grados para el próximo curso
Tracking Pixel Contents