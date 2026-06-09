Sorteos
Eurojackpot de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 9 de junio de 2026
Estos son los números ganadores del sorteo del Eurojackpot de la ONCE de este martes 9 de junio de 2026
El Sorteo del Eurojackpot de la ONCE ha tenido lugar este martes 9 de junio de 2026 y ya se conoce el resultado con los números ganadores. La combinación agraciada está formada por los números 01-14-22-39-48 con los soles 08 y 11.
El juego de Eurojackpot es un mega sorteo europeo que se comercializa simultáneamente en España y en otros 18 países del espacio económico europeo. Consiste en acertar 5 números de 50 números posibles y dos soles de entre 12 soles. Cada apuesta cuesta 2 euros.
Se celebra todos los martes y viernes en Helsinki (Finlandia), ofreciendo grandes botes cada semana, teniendo un bote mínimo garantizado de 10.000.000 € que crece de semana en semana en el caso de que no haya acertantes de primera categoría. Los botes se irán acumulando cada semana si no hay acertantes de primera categoría, pudiendo llegar a botes de 120.000.000 €.
La ONCE comercializa el Eurojackpot junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Polonia y Grecia.
- Los 'ocho' de Adelante Andalucía en el Parlamento: profesores, enfermeros o jornaleros se estrenan como diputados
- La Junta prohíbe el baño en dos playas de Andalucía por riesgo sanitario
- El remedio natural contra el calor de Sevilla está en este pequeño pueblo y sus enormes lagunas: tiene rutas, antiguas estaciones de tren y restos prehistóricos
- Dos jóvenes se quedan aislados en Doñana al quedarse sin batería sus bicis eléctricas a 14 kilómetros de Matalascañas
- La nueva playa de arena real que los sevillanos ya pueden disfrutar sin salir de la ciudad: con tumbonas, toboganes y zona VIP
- Semana decisiva para PP y Vox en Andalucía: el Parlamento echa a andar y eleva presión sobre las negociaciones
- Detienen a tres jóvenes por dar una paliza 'de extrema gravedad' a un anciano de 80 años en Los Palacios
- La Casa Hermandad del Rocío de Huelva se vacía antes de su derribo para levantar una nueva gran sede en la aldea almonteña