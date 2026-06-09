Pastora Soler, premio Cantante en los II Premios Woman Andalucía: una artista que nunca dejó de emocionar a su público

Pastora Soler es de esas cantantes que gritan "quédate conmigo" y tiene a todo el público obedeciendo sus plegarias. Y no es una exageración: en su voz cabe el dramatismo de la copla, la presencia del pop y una emoción indescriptible que la hace única. La artista sevillana se ha ganado todo el cariño del público que hoy día disfruta a golpe de canciones y conexión con una sociedad con sed de verse reflejado en lo que más nos une: la música. Quizá, por esa larga trayectoria de 30 años encima de los escenarios, esta noche será galardonada en los II Premios Woman Andalucía.

La cantante de Coria del Río empezó muy joven en el mundo de la copla y la canción ligera, pero pronto fue ampliando su registro hacia el pop y la balada, donde encontró una identidad propia en la que conviven la raíz y la modernidad de los registros sin conflicto alguno.

Su gran punto de inflexión popular llegó con el Festival de Eurovisión 2012, donde defendió Quédate conmigo, una interpretación que se convirtió en una de las más recordadas de la historia reciente de España en el certamen. Más allá del resultado, lo que quedó fue la sensación de una artista en plenitud vocal y emocional, capaz de sostener una canción al límite sin perder control ni verdad escénica.

Desde entonces, Pastora Soler ha consolidado una carrera marcada por la coherencia y la exigencia artística. Sus discos y directos han reforzado una imagen de intérprete total, con una voz que no busca solo impresionar, sino contar algo en cada frase. Esa forma de cantar, tan medida como visceral, ha sido clave para mantener una conexión constante con el público durante décadas.

Su trayectoria también ha atravesado momentos de pausa y reinicio, episodios que ella misma ha gestionado con discreción y que terminaron por reforzar su figura. El regreso a los escenarios no se entendió como una vuelta más, sino como la reafirmación de una artista que sigue eligiendo subirse al escenario desde la convicción y no desde la inercia.

Noticias relacionadas

Hoy, con una carrera plenamente consolidada y una vigencia incuestionable, Pastora Soler representa una de las voces más respetadas de la música española. Este reconocimiento en los Premios Woman en la categoría de cantante no solo subraya su trayectoria, sino también algo más difícil de medir: la capacidad de seguir emocionando como el primer día.