La pregunta que se hacen los bares antes del Mundial: ¿cuánto tirará España del consumo?

El Mundial de fútbolarranca este jueves con un importante efecto dinamizador para la restauración y la hostelería en España. Como ocurre en las grandes citas deportivas, los bares esperan un incremento notable de la actividad durante los días de partido, con subidas de hasta un 30% más de caja en los encuentros de mayor seguimiento. Según las previsiones facilitadas a Efeagro por la patronal Hostelería de España, el gasto extra asociado al torneo podría alcanzar los 130 millones de euros en el caso de que España llegara a la final.

Desde la patronal consideran que el Mundial supone un “estímulo” para las cuentas de los bares, especialmente para aquellos establecimientos que retransmiten los partidos y adaptan su oferta a este tipo de eventos. En muchos casos, los locales recurren a promociones específicas, combos, menús cerrados y fórmulas pensadas para agilizar el servicio e impulsar el consumo durante los encuentros, con especial protagonismo para bebidas como la cerveza y los refrescos.

Los bares, los grandes beneficiados del Mundial

El impacto económico del Mundial en la hostelería no será igual para todos los establecimientos, ya que dependerá de factores como el tamaño del local, la disponibilidad de pantallas, la ubicación o la presencia de terrazas, especialmente en un contexto de climatología favorable. Los bares con capacidad para atraer grupos y ofrecer una experiencia colectiva durante los partidos son los que parten con mejores perspectivas para mejorar su facturación.

En el lado contrario se sitúan los restaurantes, que suelen registrar un descenso en las reservas coincidiendo con la emisión de los partidos, sobre todo cuando estos se ofrecen en abierto y favorecen el consumo en casa. Desde Hostelería de España, no obstante, se apunta a la oportunidad que puede suponer en estos casos el servicio de comida a domicilio, una vía para compensar parte de esa caída y conectar con quienes prefieren ver el fútbol desde el hogar.

Dos de cada tres aficionados verán los partidos en casa

Según la consultora Worldpanel by Numerator, dos de cada tres españoles verán los partidos en su casa, lo que también abre una importante oportunidad de consumo para supermercados, marcas de alimentación y bebidas. La consultora distingue entre distintos perfiles de aficionados y señala que los llamados “fans”, aquellos que ven tantos encuentros como pueden, representan el 20% del total. Este grupo está repartido al 50% por sexo y el 40% tiene entre 50 y 59 años.

Aunque no son mayoría, estos aficionados suponen una “enorme oportunidad” de consumo, según un informe de la consultora adelantado a Efeagro. Los fans gastan un 6% más en consumo dentro del hogar y un 16% más cuando salen para ver los partidos en el bar, lo que refuerza el doble impacto del Mundial tanto en la cesta de la compra como en la actividad hostelera. Cuando ven el partido desde casa, incrementan especialmente el consumo de refrescos (+16%), fiambres y embutidos (+14%) y platos preparados (+10%).

El aficionado neutral, el perfil más habitual

La consultora subraya que el aficionado más común es el denominado “neutral”, es decir, aquel que ve los partidos de su selección y los encuentros más importantes, como puede ser una final. Este perfil representa el 49% de los consumidores y también tendrá un efecto relevante en el gasto dentro del hogar durante el Mundial. Para este grupo, Worldpanel by Numerator prevé crecimientos del 4% en el consumo doméstico, con especial impulso en categorías como vinos (+30%), frutos secos (+13%) y aperitivos (+11%).

El informe también constata que cuanto más forofa es una persona, mayor recuerdo tiene de las marcas patrocinadoras del Mundial. Además, los fans son más proclives a ser impactados por acciones publicitarias vinculadas al torneo en el punto de venta, activadas en muchos de los lineales de los supermercados españoles. El Mundial, por tanto, no solo mueve audiencias y consumo, sino también campañas comerciales asociadas a productos de gran rotación.

Bebidas, aperitivos y comida para compartir

El director de efectividad del marketing de Worldpanel by Numerator, Fernando Moreno, sostiene que “el Mundial actúa como acelerador de audiencias, consumo y recuerdo de marca, impactando dentro y fuera del hogar, con campañas un 32% más eficientes”. A su juicio, la clave para las marcas no está únicamente en estar presentes, sino en hacerlo con una activación adecuada y con una medición eficaz de los resultados.

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En esta misma línea, la responsable de Conocimiento del Cliente de la consultora Circana, Sandra Latorre, ha explicado a Efeagro que el Mundial de fútbol sigue siendo “uno de los pocos eventos con capacidad de concentrar atención, conversación y consumo a gran escala en un periodo muy corto”. Según Latorre, las categorías con mayor retorno potencial son aquellas que tienen una vinculación directa con el consumo durante los partidos: bebidas, cerveza, refrescos, aperitivos salados, frutos secos, patatas fritas, pizzas, salsas, hielo, comida preparada y formatos para compartir, ya que la asociación entre evento, producto y momento de consumo resulta muy natural.