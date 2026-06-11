Sorteos
Cupón diario de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 11 de junio de 2026
Este es el número ganador del sorteo del Cupón Diario de la ONCE de este jueves 11 de junio de 2026
El Sorteo del Cupón Diario de la ONCE ha tenido lugar este jueves 11 de junio y ha correspondido al número xxxxx con la serie xxx.
En el sorteo del Cuponazo de la ONCE, disponible por tan solo 3 € el cupón, se ofrecen premios que pueden alcanzar hasta los 6.000.000 € si se aciertan las cinco cifras y la serie. Además, existen oportunidades de ganar 40.000 € a las cinco cifras o uno de los 400.000 nuevos premios.
Una novedad importante en este juego es que ahora, tanto las primeras como las últimas cifras del cupón tienen premio, lo que aumenta las oportunidades de ganar para los participantes.
La emisión del Cuponazo consta de 100.000 números de cinco cifras, comprendidos entre el 00000 y el 99999, junto con un número de serie que varía entre el 1 y el 135.
El Cuponazo de la ONCE se distingue por ofrecer una amplia gama de premios. Si se aciertan las cinco cifras, hay un premio; lo mismo ocurre si se aciertan las 4 primeras o las 4 últimas cifras, las 3 primeras o 3 últimas, las 2 primeras o 2 últimas, o incluso si se acierta solo la primera o última cifra.
El premio más codiciado es de 6.000.000 €, que se otorga a aquellos que acierten los cinco números y la serie. Este emocionante sorteo se lleva a cabo todos los viernes, siempre por el precio de 3 €.
- El éxito de un joven de Pilas al que BMW eligió por su talento aunque no tuviera título universitario
- Las obras del metro de Sevilla se refuerzan con un equipo de coordinación para evitar el colapso: de 2027 a 2030 coincidirán siete proyectos a la vez
- De arquitectos a psicólogos: la Diputación de Sevilla aprueba una oferta de empleo público con más de 100 plazas
- Sevilla abre la consulta sobre la ampliación de la Feria de Abril: los ciudadanos tienen un mes para reclamar y enviar propuestas
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este miércoles 10 de junio de 2026
- La Junta de Andalucía amplía el concierto con el Irlandesas Loreto pese al caso Sandra Peña: tendrá una unidad más de Educación Especial
- El restaurante de Sevilla con parque infantil en el que sus tapas son 100% sin gluten: mezcla comida tradicional y moderna sin contaminación cruzada
- Los 'ocho' de Adelante Andalucía en el Parlamento: profesores, enfermeros o jornaleros se estrenan como diputados