Rubén del Campo (Aemet): el calor de pleno verano acabará en tormentas con "rachas muy fuertes de viento"

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, ha advertido de un fin de semana marcado por el calor de pleno verano en España, con temperaturas superiores a los 35 grados en amplias zonas del país y un aumento de la inestabilidad atmosférica que dejará chubascos y tormentas en áreas del interior.

En Andalucía, el calor seguirá siendo protagonista durante el fin de semana, especialmente en el valle del Guadalquivir, donde se superarán los 36 grados. Además, el viento de levante soplará con fuerza en el Estrecho, mientras que las noches tropicales afectarán a zonas del centro y sur peninsular, así como al área mediterránea. En la comunidad andaluza hay avisos amarillos activos este sábado por viento en Cádiz, Sevilla y Málaga.

Según ha explicado Del Campo, la novedad estará en la formación de nubes de evolución a partir del mediodía, que podrán dar lugar a tormentas acompañadas de rachas muy fuertes de viento, especialmente durante la jornada del domingo a nivel general en la península. Aun así, el ambiente continuará siendo propio de pleno verano en buena parte de España.

Sábado con noches tropicales y más de 36 grados

El sábado seguirán subiendo las temperaturas en el norte y también lo harán en el este peninsular. Aemet prevé noches tropicales en el área mediterránea y en zonas del centro y del sur de la Península, con mínimas que no bajarán de los 20 grados en numerosos puntos.

Durante el día se superarán los 34 grados en el interior de Galicia y, de forma puntual, en el interior de las comunidades cantábricas. También se registrarán más de 36 grados en el valle del Ebro y en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

El levante soplará con mucha fuerza en el Estrecho y, por la tarde, crecerán nubes de evolución con tormentas en zonas del interior de Galicia, Asturias y el oeste de Castilla y León. Estas tormentas podrán llevar asociadas rachas muy fuertes de viento.

Domingo: por qué el calor acabará en tormentas

El domingo se incrementa la inestabilidad atmosférica del sábado por la presencia de aire frío en las capas altas de la atmósfera. Este aire frío en capas altas junto con el calor de la superficie favorecerán la formación de nubes a partir del mediodía con chubascos y tormentas en amplias zonas del interior peninsular sobre todo del oeste y de la zona centro podrán tener rachas de viento muy fuerte asociadas. Las temperaturas máximas serán algo más bajas en el extremo occidental peninsular y en cambio subirán en el este. En general seguiremos hablando de calor de pleno verano con noches tropicales en la costa mediterránea también en puntos del cantábrico oriental en el Valle del Ebro y en áreas del centro y sur de la península con máximas de hasta 38 grados en el centro del Valle del Ebro y superiores a 35 en el resto del nordeste y áreas del centro y sur de la península.

La próxima semana comenzará con tormentas

El lunes predominará de nuevo la inestabilidad atmosférica. Crecerán nubes de evolución en amplias zonas del interior peninsular, con posibles chubascos y tormentas que podrán ir acompañados, un día más, de rachas muy fuertes de viento.

Estas tormentas serán menos probables en la costa mediterránea y en Baleares. La mayor nubosidad hará que las temperaturas máximas bajen en buena parte del país, aunque se repetirán las noches tropicales en el Mediterráneo, el valle del Ebro y zonas del centro y del sur.

Durante las horas centrales del día y por la tarde se superarán los 30 a 32 grados de forma generalizada, e incluso los 34 grados en los valles del Ebro, Guadiana y Guadalquivir.

El calor volverá a ganar terreno desde el martes

A partir del martes, lo más probable es que el tiempo tienda a estabilizarse. Las tormentas serán menos frecuentes y afectarán a menos zonas, aunque todavía podrán formarse en áreas del interior de Galicia, Asturias y Castilla y León, donde podrían dejar puntualmente rachas de viento muy fuertes.

Las temperaturas volverán a subir de forma progresiva, por lo que la próxima semana continuará siendo, en general, más cálida de lo normal, con valores propios de pleno verano.

Canarias: calor al inicio y alisios desde el domingo

En Canarias, el sábado será todavía una jornada calurosa, con temperaturas que podrán superar los 30 o 32 grados en medianías del sur y vientos muy fuertes en las cumbres de Tenerife.

El domingo regresarán los vientos alisios, habituales en esta época del año, que refrescarán el ambiente y arrastrarán nubes al norte del archipiélago. En el sur quedará el cielo más despejado, con temperaturas suaves en zonas costeras: mínimas de entre 19 y 21 grados y máximas de entre 25 y 27 grados.