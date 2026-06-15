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Caso mediático

Jonathan Andic llamó siete veces a emergencia tras perder a su padre: "No lo veo y no me responde, se ha caído por un barranco"

La defensa del hijo de Mango cree que se intentó comunicar "de forma insistente" con los servicios médicos y los bomberos durante una hora

Jonathan Andic en los juzgados de Martorell

Jonathan Andic en los juzgados de Martorell / Zowy Voeten / Redacción

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J. G. Albalat

En uno de sus autos, la jueza de Martorell que investiga la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, estima que la caída se produjo entre las 12:28:20 y las 12:28:26 y que Jonathan Andic hizo la primera llamada 4:34 minutos después. No fue a emergencias sino que la realizó a Estefanía Knutt, pareja de su padre. La jueza también señala que se registraron dos llamadas de Jonathan al 112, una a las 12:36:24 horas y otra a las 13:13:44 horas.

Sin embargo, fuentes de la defensa de Jonathan Andic han explicado a este diario que contactó hasta siete veces con los servicios de emergencia, con llamadas de distinta duración, además de las comunicaciones que tuvo con la pareja de su padre para contarle lo ocurrido. Esas llamadas tuvieron lugar hasta las 13:23 horas.

En estas conversaciones al 112 Jonathan Andic afirma, entre sollozos que su padre "se ha caído por un barranco, por favor envíen a alguien, envíen a una ambulancia, envíen a alguien, por favor”. Del teléfono de emergencias una operadora lo pasa con los bomberos, a los que el hijo del fundador de Mango cuenta que su padre se ha caído e intenta explicar su ubicación mientras llora. También a una enfermera del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), Anna, Andic le dice que "mi padre se ha caído" y asegura poco después "es que no lo veo, y no lo veo y no me responde, se ha caído por un barranco".

Fuentes de la defensa de Jonathan Andic remarcan que llamó "de forma insistente" a los servicios de emergencia tras la caída de Isak y siempre en un estado de desesperación. Recuerdan que el contenido de estas conversaciones están dentro de la causa que tiene que valorar la jueza.

En este sentido, en el auto que ordenaba prisión provisional para Jonathan Andic eludible bajo un millón de euros, la jueza indicaba que en la primera llamada del acusado al 112 manifestó "que su padre se había caído, que creía que se había caído por un barranco, en el Montserrat". Sin embargo, la jueza también señala que Andic "posteriormente recibió la llamada de la enfermera del SEM a la cual le modifico la versión y le manifestó que el iba adelantado, y de repente ha oído ruido de piedras y cuando se ha girado ha visto a Isak Andic gritar y caerse".

15 minutos de conversación

Fuentes de la defensa de Andic han señalado que el 14 de diciembre de 2024, "tras la caída accidental de su padre mientras caminaban por un sendero de Montserrat", hizo varias llamadas al 112 para pedir auxilio. La operadora derivó una llamada a los bomberos y Jonathan también mantuvo una conversación de unos 15 minutos con una enfermera del SEM, quien trata de tranquilizarle, entre llantos, para que pueda seguir sus instrucciones para que el helicóptero de rescate los localice.

Además, estas mismas fuentes señalan que Jonathan Andic "expresa su angustia por saber dónde está y cómo está su padre, a quien grita innumerables veces, sin obtener respuesta". Incluso aseguran que Jonathan quiso asomarse por el barranco para bajar, pero se lo impidieron dos excursionistas que llegaron al lugar poco después y lo auxiliaron, así como la propia enfermera durante el transcurso de la llamada de socorro.

El juzgado de Martorell tiene previsto citar a declarar a los dos excursionistas que atendieron a Jonathan en un primer moment después de caer Isak para interrogarlos como testigos. Los policías que acudieron no incorporaron sus nombres en el atestado pese a que en Jonathan habló de ellos cuando declaró ante los Mossos. Fuentes de la investigación señalan que los excursionistas vieron el estado de nerviosismo y ansiedad en el que se encontraba el hijo del fundador de Mango en ese momento.

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Según han explicado desde el equipo legal del acusado consideran que "la investigación policial se obceca en cuestionar esos primeros minutos sin llamadas registradas, incluso a quien realiza la primera llamada, dando por hecho que hay una manera establecida y lógica de reaccionar, en tiempo y forma, sin tener en cuenta el impacto que un suceso traumático de estas características puede tener en cada individuo". Además, creen que se ha tratado "sin ningún tipo de humanidad” al acusado.

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