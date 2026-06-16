Sorteos
Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 16 de junio de 2026
Este es el número ganador del sorteo del Cupón Diario de la ONCE de este martes 16 de junio de 2026
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El Sorteo del Cupón Diario de la ONCE ha tenido lugar este martes 16 de junio de 2026 y ha correspondido al número 39959 con la serie 050.
El Cupón Diario de la ONCE se puede jugar de lunes a jueves y cada cupón está disponible por tan solo 2 €. Si se logra acertar las cinco cifras completas hay premio (35.000 euros). Lo mismo ocurre si coincide con las cuatro primeras o las cuatro últimas cifras (450 euros), las tres primeras o las tres últimas cifras (25 euros), las dos primeras o las dos últimas cifras (6 euros), o incluso si coincide únicamente con la primera o última cifra (2 euros). Además, la obtención de los cinco números y serie conlleva un premio de 500.000 euros al contado.
- La AEMET anuncia la primera ola de calor del verano para la próxima semana: 'No se descarta que las temperaturas en Andalucía superen los 40 grados
- Una casa de tres plantas, terraza y piscina en una pedanía de 60 vecinos: así es el refugio andaluz de Zinedine Zidane
- El Gobierno de España critica al Ayuntamiento de Cádiz tras recuperar el nombre de Pemán para un teatro: 'Estuvo vinculado a la represión
- Quejas entre el público que pagó 150€ para ver en primera fila a Manuel Carrasco en Sevilla: 'El peor concierto en cuanto a nula visibilidad
- Dimite la número dos de la candidatura de José Luis Sanz y teniente de alcalde el Ayuntamiento de Sevilla, Minerva Salas, tras su entrada en el Parlamento andaluz
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 15 de junio de 2026
- La Feria de Abril volverá a tener un miércoles festivo en 2027: José Luis Sanz propone que el 14 de abril no sea laborable
- Andalucía deniega casi un millar de aulas nuevas a colegios concertados y congela los acuerdos en Bachillerato