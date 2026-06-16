Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Así será la nueva pasarela peatonal Princesa Leonor junto a Altadis aprobada por Urbanismo: acero y hormigón, pavimento color albero y 16 meses de obrasLa ola de calor puede dejar temperaturas de hasta 44 grados a la sombra en Andalucía: Aemet señala las zonas con más riesgoEl nuevo centro de la UE en Sevilla ya se eleva en La CartujaJuanma Moreno arremete contra la izquierda por descartar una abstenciónLa Feria de Abril volverá a tener un miércoles festivo en 2027Quién es Arouna Sangante: así juega el nuevo central del Sevilla fichado gratis del Le HavreEl Puente de San Telmo se resiste a tener toldosDimite la número dos de la candidatura de José Luis SanzLa Federación de Peñas convoca a los sevillistas: "Se han lapidado cientos de millones de euros y no sabemos cuándo se tocará fondo"Las obras que cambiarán Almonte, El Rocío y Matalascañas con una ayuda histórica de 23,7 millones concedida por el GobiernoEstos son los carteles de las novilladas de la Maestranza para julio
instagramlinkedin

Sorteos

Eurojackpot de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 16 de junio de 2026

Estos son los números ganadores del sorteo del Eurojackpot de la ONCE de este martes 16 de junio de 2026

Eurojackpot.

Eurojackpot. / El Correo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Correo

El Correo

Sevilla

El Sorteo del Eurojackpot de la ONCE ha tenido lugar este martes 16 de junio de 2026 y ya se conoce el resultado con los números ganadores. La combinación agraciada está formada por los números 9, 26, 29, 37, 42 con los soles 1 y 7.

El juego de Eurojackpot es un mega sorteo europeo que se comercializa simultáneamente en España y en otros 18 países del espacio económico europeo. Consiste en acertar 5 números de 50 números posibles y dos soles de entre 12 soles. Cada apuesta cuesta 2 euros.

Se celebra todos los martes y viernes en Helsinki (Finlandia), ofreciendo grandes botes cada semana, teniendo un bote mínimo garantizado de 10.000.000 € que crece de semana en semana en el caso de que no haya acertantes de primera categoría. Los botes se irán acumulando cada semana si no hay acertantes de primera categoría, pudiendo llegar a botes de 120.000.000 €.

Noticias relacionadas

La ONCE comercializa el Eurojackpot junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Polonia y Grecia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents