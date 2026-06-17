La Fundación Quirónsalud reúne a más de 60 adolescentes del Polígono Sur para promover el bienestar emocional

Una nueva edición de Stay Healthy, el programa de la Fundación Quirónsalud para la promoción de hábitos de vida saludable entre adolescentes, ha vuelto a reunir a jóvenes del Polígono Sur en torno al bienestar emocional. Desarrollada con la participación de los hospitales Quirónsalud Sagrado Corazón e Infanta Luisa, la iniciativa cerró un nuevo curso con la celebración de este encuentro que apostó por la creatividad, el aprendizaje y la expresión artística como vías para abordar la salud mental desde una perspectiva cercana y positiva.

Para esta edición, los contenidos educativos de Stay Healthy se adaptaron y rediseñaron bajo el formato de Mindfest, una propuesta concebida para acercar la promoción de la salud mental a los adolescentes a través de una experiencia más participativa, dinámica y cercana a sus intereses. Más de 60 alumnos del IES Polígono Sur participaron en esta iniciativa, que combinó actividades formativas, espacios de reflexión y propuestas creativas en torno al bienestar emocional.

La jornada arrancó con la sesión “Lo que necesitamos saber sobre salud mental”, que abordó de forma práctica algunas de las principales cuestiones relacionadas con el cuidado de la salud mental durante la adolescencia. Tras ello, los estudiantes realizaron distintos talleres sobre sueño, salud digital y prevención de adicciones a sustancias, guiados por profesionales del ámbito educativo en colaboración con especialistas sanitarios: Raquel Calero, jefa del servicio de Psicología del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa y Erika Cortés, médica del servicio de Urgenciasdel Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón.

El encuentro incluyó además un picnic saludable con el propósito de reforzar hábitos de alimentación equilibrada. Como cierre, los jóvenes disfrutaron de un momento artístico junto a Fundación Alalá, que dinamizó una actividad colectiva con guitarras y cajones flamencos, poniendo especial atención en la expresión emocional y la participación como herramientas para favorecer el bienestar y la convivencia.

Quirónsalud refuerza su compromiso por la comunidad y las aulas

Durante este curso 25/26, el programa Stay Healthy ha desarrollado en Sevilla un total de 18 talleres dirigidos a estudiantes de 1º a 4º de ESO, alcanzando a más de 500 alumnos de cuatro centros educativos: IES Polígono Sur, Colegio Cristo Rey Sevilla, IES Bellavista y Colegio María Madre de la Iglesia. A esta labor se han sumado también dos sesiones específicas para familias, con el objetivo de reforzar el papel de la comunidad educativa en la promoción de hábitos de vida saludable y el bienestar de los adolescentes.

En esta nueva edición, la salud mental, entendida desde un enfoque trasversal y adaptado a las distintas etapas educativas, se ha consolidado como la temática principal a petición de los propios centros educativos. El resto de las sesiones han abordado cuestiones clave para la salud y el desarrollo de los jóvenes, como el sueño, la prevención de adicciones a sustancias, la nutrición o la salud digital, reafirmando el compromiso de Fundación Quirónsalud y de los hospitales Quirónsalud Sagrado Corazón e Infanta Luisa con la educación en salud y la promoción de un estilo de vida saludable.

Desde entonces su puesta en marcha en 2018, Stay Healthy ha llevado sus talleres presenciales a más de 68.000 alumnos de toda España en más de 2.500 sesiones y ha contado con más de 260 voluntarios. La salud mental, el sueño y la salud digital se consolidan como las temáticas de mayor interés entre los participantes.

Evento Mindfest de Quironsalud sobre salud mental en el Poligono Sur 2 / El Correo

Sobre Stay Healthy

Stay Healthy es un programa de innovación educativa de la Fundación Quirónsalud, puesto en marcha en 2018, que promueve hábitos saludables entre adolescentes. A través de talleres presenciales y online dirigidos a jóvenes y familias, el programa abarca temáticas como nutrición, sueño, ejercicio físico, salud digital, adicciones y salud mental. Su metodología, basada en el rigor científico y en nuevos modelos pedagógicos, busca concienciar a las nuevas generaciones sobre cómo sus decisiones diarias afectan a su bienestar a largo plazo. Stay Healthy representa la contribución de la compañía a los ODS 3 (Salud y Bienestar) y ODS 4 (Educación de Calidad).

Más información en: https://stayhealthyaulavirtual.es/

Quirónsalud en Andalucía

El Grupo Quirónsalud en Andalucía cuenta en la actualidad con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla (Sagrado Corazón, Infanta Luisa y Materno-Infantil), Córdoba y Huelva, además dos hospitales de día quirúrgicos en Sevilla y Málaga y 22 centros médicos de especialidades y diagnóstico; que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (once de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).

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Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.