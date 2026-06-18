Sorteos
Cupón diario de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 18 de junio de 2026
Este es el número ganador del sorteo del Cupón Diario de la ONCE de este jueves 18 de junio de 2026
El Sorteo del Cupón Diario de la ONCE ha tenido lugar este jueves 18 de junio y ha correspondido al número 41656 con la serie 012.
En el sorteo del Cuponazo de la ONCE, disponible por tan solo 3 € el cupón, se ofrecen premios que pueden alcanzar hasta los 6.000.000 € si se aciertan las cinco cifras y la serie. Además, existen oportunidades de ganar 40.000 € a las cinco cifras o uno de los 400.000 nuevos premios.
Una novedad importante en este juego es que ahora, tanto las primeras como las últimas cifras del cupón tienen premio, lo que aumenta las oportunidades de ganar para los participantes.
La emisión del Cuponazo consta de 100.000 números de cinco cifras, comprendidos entre el 00000 y el 99999, junto con un número de serie que varía entre el 1 y el 135.
El Cuponazo de la ONCE se distingue por ofrecer una amplia gama de premios. Si se aciertan las cinco cifras, hay un premio; lo mismo ocurre si se aciertan las 4 primeras o las 4 últimas cifras, las 3 primeras o 3 últimas, las 2 primeras o 2 últimas, o incluso si se acierta solo la primera o última cifra.
El premio más codiciado es de 6.000.000 €, que se otorga a aquellos que acierten los cinco números y la serie. Este emocionante sorteo se lleva a cabo todos los viernes, siempre por el precio de 3 €.
- María Jesús Montero responde a UGT y rechaza una abstención para un gobierno de Juanma Moreno: 'Ni por activa ni por pasiva
- Tussam cambiará las tarifas para viajar al aeropuerto y para los turistas: 14 euros por un abono válido 48 horas
- Vuelve uno de los mercadillos de playa más esperados del verano en la costa de Huelva
- El parque de Sevilla que inaugura este fin de semana sus atracciones acuáticas gratuitas: con chorros de agua, cañón de espuma y un hinchable de 12 metros
- La ola de calor puede dejar temperaturas de hasta 44 grados a la sombra en Andalucía: Aemet señala las zonas con más riesgo
- La Junta de Andalucía crea un agujero en Tussam de 12 millones de euros tras meses de impagos
- Así será la nueva pasarela peatonal Princesa Leonor junto a Altadis aprobada por Urbanismo: acero y hormigón, pavimento color albero y 16 meses de obras
- Las obras que cambiarán Almonte, El Rocío y Matalascañas con una ayuda histórica de 23,7 millones concedida por el Gobierno