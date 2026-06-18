Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz: "No nos fiamos mucho del trabajo de la CIAF"

-Este jueves, 18 de junio, se cumplen cinco meses de la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), ¿qué conclusiones están extrayendo las víctimas?

-La conclusión es que seguimos trabajando mucho entre nosotros. Siguen existiendo dos oficinas, del Gobierno y de la Junta de Andalucía, para ayudarnos, con personas que tienen mucha voluntad, pero que no hacen el trabajo como hay que hacerlo y como hacemos las propias víctimas, que es llamando a cada persona y preguntándole qué necesidades tiene. Hay muchos temas de asesoramiento, laborales, médicos, psicológicos, económicos y cosas que surgen nuevas. Estas oficinas esperan que yo actúe como mediador y yo no trabajo ni para el ministerio ni para la Junta. Me obligan a hacer ese trabajo si no quiero que las víctimas se queden desasistidas.

-¿Cuál es la principal carencia?

-Las secuelas físicas y su tratamiento. El Sistema Andaluz de Salud (SAS), desgraciadamente, es muy precario. En temas psicológicos sí estamos tratados, pero en el tema médico hay personas que necesitan reconocimientos, seguimientos. La obligación legal de los seguros obligatorios de viajeros, tanto de Renfe como de Iryo, termina a los seis meses. Mucho nos tememos que las víctimas, sobre todo las de Iryo, porque Renfe parece que está contestando mejor, van a quedar desasistidas.

-Una de las claves del trabajo posterior está siendo también la investigación de las causas del accidente, ¿cómo la observan?

-Con mucha inquietud. No nos fiamos mucho del trabajo de la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios) y no me refiero a los investigadores, porque sé que están dando su vida con mucha profesionalidad para esclarecer todas las causas. Estos mismos investigadores se están quejando de que no tienen medios y de que se va a demorar hasta un año la investigación. Nos parece terrorífico que el Ministerio de Transportes no dote de los medios humanos y económicos necesarios a los investigadores en un accidente de una trascendencia como esta. La propia CIAF, el consejo de administración, es el que no pide estos recursos. La Guardia Civil está haciendo una investigación también exhaustiva, que nos parece magnífica.

-De acuerdo con la normativa, la CIAF dispone de un año para publicar su informe final sobre el accidente.

-Sí, pero si tuvieran más medios, ese informe se elabora en cuatro meses, no en un año. ¿Por qué agotar el plazo? Imagine la trascendencia que tiene la resolución final de la investigación para las víctimas. Nosotros necesitamos saber la verdad lo antes posible, no agotar los plazos.

Mario Samper presidente de la Asociación de Víctimas de Adamuz / A. J. González

-¿Cómo valoran la creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (Aitat)?

-Lo valoramos positivamente, porque se supone que se va a dotar de imparcialidad al consejo. La CIAF está censurada por la propia Agencia Ferroviaria Europea, está claro que algo había que cambiar.

-Hasta el momento, la plaza 2 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro ha rechazado entregar a la CIAF y a Renfe la información sobre las llamadas realizadas al 112 la noche del accidente, al entender que no está relacionada con el objeto de la investigación. Sin embargo, ustedes critican la gestión de la emergencia.

-Seguramente, de las comunicaciones del 112 y del 061 se derivó un detrimento de la salud, incluso puede que más fallecimientos, por culpa de esa demora de casi hora y media, que indudablemente existió. Si la jueza estima que no tiene cabida dentro de ese proceso, se abrirá otro donde se juzgue esta circunstancia. Esto no puede obviarse.

-¿Las víctimas barajan plantear una demanda para que se esclarezca la gestión del 112?

-Sí, seguro.

-Sostiene que tardaron hasta una hora y media en socorrer a los viajeros del Alvia.

-Fuimos testigos de ello. Yo mismo fui quien, 50 minutos después, pude advertir a la Guardia Civil de que había otro tren siniestrado. Después de avisar ellos, casi una hora y media después, empezaron a entrar los medios.

-¿Han recibido explicación acerca de la gestión del 112?

-Sí, el lunes pasado mantuvimos una reunión con los responsables del 061 y del 112 de Andalucía, estuvimos en el centro logístico del 112. Nos explicaron que no están de acuerdo con los argumentos que esgrimimos de los tiempos ni con las denuncias que miembros del propio 061, sindicalistas, hacían sobre la situación que se generó durante esa noche. Nos explicaron que esa situación estaba totalmente controlada, que lo de traspasar los datos con papel y lápiz era algo de cierta normalidad.

-¿Confían en que el procedimiento judicial esclarezca lo ocurrido y depure responsabilidades si las hay?

-Sí, tenemos plena confianza. Ya ha salido un auto de la Guardia Civil, que para nosotros es determinante y que se reforzará con el informe que haga la comisión de investigación. Establece responsabilidades y aprecia una cadena de negligencias de entes y empresas. Queda por ver que la jueza establezca las responsabilidades reales, que las víctimas establecemos desde el presidente de Adif hasta las empresas involucradas y el propio Ministerio de Transportes, último responsable.

-¿Esperan que la tragedia de Adamuz marque un antes y un después en el transporte ferroviario?

-No se ha implementado ninguna de las medidas que hemos recomendado las víctimas. Sigue habiendo cientos de miles de criaturas utilizando el transporte público ferroviario sin que hayan implementado ninguna de las medidas necesarias para que sea seguro. Yo no voy a volver a montarme en un tren, pero no solo por el aspecto psicológico, que me lo impide, sino por el estado del ferrocarril, que está exactamente igual que hace cinco meses. Sigue sin haber un sistema que detecte las roturas de carril. Los trenes siguen circulando con las maletas sueltas en la parte de arriba, que pueden seguir impactando en las cabezas y en los cuerpos de los viajeros. Tampoco se ha hecho nada al respecto, ni cinturones de seguridad, ni todos los sistemas que existen en otros medios de transporte. Hay más cosas que están implementadas en otros países.

-¿Ha regresado a Adamuz?

-Sí, he ido en un par de ocasiones, incluso he estado en la zona cero.

-¿Es una forma de ir cerrando la herida?

Noticias relacionadas

-Sí, realmente, todas las noches cuando apago la luz vuelvo al tren. Sé que le pasa a muchos viajeros. Cada uno lo lleva a su manera.